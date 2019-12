-GÜİZA VE GUTİ İSPANYOL RADYOSUNA KONUŞTU MADRİD (A.A) - 15.02.2011 - Beşiktaşlı Guti ve Fenerbahçeli Güiza, dün gece İstanbul'daki evlerinden canlı bağlantılarla İspanyol radyosuna konuştu. Cadenaser radyosunda Jose Ramon de la Morena adlı gazetecinin sunduğu ''El Larguero'' adlı programa katılan İspanyol futbolcular, profesyonel ve özel hayatlarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Programın ana konuğu olan Guti, ilk yılını geçirdiği Beşiktaş'tan çok memnun olduğunu belirtip, ''Hem profesyonel hem de özel anlamda gayet iyiyim. Ama takım olarak iyi gitmiyoruz. Eminim ki hep beraber takımı layık olduğu yerlere, yukarılara çıkaracağız. Real Madrid her futbolcunun oynamak istediği bir takım ve ben 14 yıl formasını giydim. Onu özlüyorum ama Türkiye'ye gelmem akıllıca bir davranış oldu'' dedi. Boğaz'ın Asya yakasında büyük bir evde tek başına oturan ve sanki bir öğrenci hayatı sürdüğünü anlatan Guti, ''Takım arkadaşlarımla aram iyi ama herkesin kendine göre yaşam tarzı ya da ailesi var. O yüzden onlarla çok fazla birlikte vakit geçiremiyorum. Yalnızım ve kendimi biraz terk edilmiş hissediyorum. Belki tanıdığım insanlardan daha çok şey bekliyordum ama bu herkese olur. Yapabileceğim tek şey kendimle mutlu olmak ve öyleyim de'' diye konuştu. -''İSTANBUL'UN TRAFİĞİ TAM BİR ÇILGINLIK''- Her sabah evine bir kadının gelip temizlik yaptığını ve arada yemekler pişirdiğini, son olarak nohut, pilav yediğini anlatan Guti, Türkiye'ye geldiğinden itibaren daha çok olgunlaştığını söyledi. İspanyol futbolcu, Türkler için, ''Aslında İspanyollar gibi futbola çok tutkunlar. Futbolla yaşıyorlar. Yakından tanıdığım Türkler çok iyi insanlar ve kalpleri çok temiz. Bana çok iyi davranıyorlar. İstediklerinde onlarla fotoğraf çekilme konusunda hiçbir sorunum yok'' ifadelerini kullandı. ''İstanbul'un Asya tarafı ile Avrupa tarafında yaşayan insan arasında fark var mı'' sorusuna Guti, ''Buradakiler (Asya) daha Müslüman. Burada daha iyi ve rahat yaşanıyor. Ama İstanbul'un trafiği tam bir çılgınlık'' yanıtını verdi. Bu arada Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından galibiyet kutlaması sonrası alkollü olarak araba kullanıp trafik kazası geçiren Guti, kaza sonrası Türk polisinin basından yana bir tavır takındığını ileri sürdü. ''Beni komiserliğe götürmek için birkaç saat kadar beklettiler, tam televizyon kameralarının gelme anına kadar'' diyen Guti, ''kötü bir tecrübe yaşadığını, şimdi düşündüğünde pişman olduğunu, kendisi ve ailesi için hoş olmayan bir görüntü çıktığını'' kaydetti. Guti ayrıca, ''arada sırada kutlamalarda ya da yemekte içki içmek isteyen futbolcuların, kalabalık grupların ya da kulüp yönetiminin olduğu yerlerin uzağında bunu yaptığını, takımdakilerin kulüp başkanının önünde bira bile içmediğini'' söyledi. -''BARÇA'YI ÇOK GÜÇLÜ GÖRMEK BİR MADRİDLİ OLARAK BENİ ÜZÜYOR''- Öte yandan sohbet sırasında sık sık Real Madrid ile ilgili sorular alan Guti, ''Barça'yı çok güçlü ve çok iyi görmek bir Madridli olarak beni üzüyor. Madrid'in, Barça'yı biraz daha zorlamasını isterdim. Real Madrid çok iyi futbolcular aldı ama artık futbolcu almaktan daha çok takımda bir grup olmaya yoğunlaşmalı. Barcelona'nın en büyük avantajı birçok futbolcusunun altyapıdan gelmesi. Bana bir kere sormuşlardı, 'Barcelona'dan hangi futbolcuyu alırsın' diye, 'İniesta' demiştim. Çünkü o İspanya'nın geleceği'' şeklinde konuştu. Beşiktaş'ta sözleşmesini tamamladıktan sonra İspanya'ya döneceğini anlatan 34 yaşındaki Guti, ''Jübile yaptıktan sonra ilk yapacağım şey teknik direktörlük lisansı almak olacak'' dedi. -GÜİZA AYRILMAK İSTİYOR- Fenerbahçe'de yaklaşık 8 aydır forma giyemeyen Daniel Güiza ise konuşmasında, ''Buradan ayrılmak istiyorum. İspanya'nın benim için özel bir yer. Burada beni hesaba katmıyorlar ve inşallah İspanya'ya döneceğim o gün gelir'' şeklinde konuştu. İspanyol kulüplerine olası transferleriyle ilgili sorulara Güiza, ''Hercules benim hoşuma gidiyordu, bir fırsat vardı ama olmadı. Ama yeni bir fırsat çıkarsa neden olmasın'' karşılığını verirken, 1. lige çıkma mücadelesi veren Granada'dan bir teklif gelmesi olasılığı için ''Elbetteki hoşuma gider. Bomba olur'' yorumunu yaptı. Fenerbahçe kulübünden her ay parasını aldığını, ancak kadroya çağırılmamaktan dolayı sıkıntı yaşadığını anlatan Güiza, ''Ben yeterince iyiyim. Forma giyebilmek, maçta dakika alabilmek için çalışıyorum ve çalışmaya devam edeceğim. Sadece antrenman yapıyorum ve maksimumu vermeye çalışıyorum. Ama henüz kadroya çağırılmadım. Antrenmandan çıkıp eve gelip dinlenip, televizyonda ya maç ya da film izliyorum'' açıklamasında bulundu. Kız arkadaşı Rocio ile birlikte İstanbulpark'ın çok yakınında bir evde oturan Güiza, sokakta bulup aldığı 4 köpeğe baktığını, hatta bir tanesini 1500 avro vererek ameliyat ettirdiğini anlattı.