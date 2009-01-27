Güiza ve gerçekler



Gerek İspanyol basınını gerekse Türk basınını uzun süredir meşgul eden Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Daniel Güiza'nın eski sevgilisi ve menajeri Nuria Bermudez'den ayrılma sebeplerini İspanya'nın Tele 5 televizyon kanalında yayınlanan "Tal Cual" programı muhabirine açıkladı.



Geçtiğimiz gün İspanya'dan Türkiye'ye Güiza ile röportaj yapmak için giden program çalışanlarını evinde akşam yemeğine davet eden Güiza yaşadıkları ile ilgili tüm soruları yanıtladı.



Daha Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmesinden kısa bir süre önce, Avrupa Kupası sırasında ilişkilerinin sona erdiğini fakat buna rağmen bir süre daha denemeye karar verdiklerini belirten Güiza, Nuria Bermudez'in kendisiyle sadece para için birlikte olduğunu ifade etti.



Özellikle İstanbul'da beraber oldukları süre içerisinde zor anlar yaşadığını ve sürekli kavga ettiklerini söyleyen Güiza, çoğu zaman dışarda olduklarında da sert tartışmalar yaşadıklarını sözlerine ekledi.



Hatta son 4 aydır Nuria ile hiç bir cinsel birlikteliklerinin bile olmadığını söyleyen Güiza, evinde kendisi için çok büyük manevi değeri bulunan şahsi eşyalarınında yine Nuria tarafından kırıldığını ekledi. Özellikle kendisi için çok büyük manevi değeri olan ve attığı gollerden sonra okçu işareti yaptığı için İspanya'da okçu lakabıyla anılan Güiza'nın kendisine hediye edilen bir okun da kırılmış halini programa çıkaran program yapımcıları, ayrıca Güiza'nın birçok kezde Nuria ile yaptığı aşırı harcamalardan dolayı kavga ettiklerini söylediler.



Ekrana son olarak röportajın gerçek olduğunu gösteren Güiza'nın evinde çekilmiş bir fotoğrafı ve Nuria Bermudez'in Güiza'dan ayrılmadan kısa bir süre önce aldığı 30 bin Euro değerinde küpeleri çıkaran program yapımcıları, yapılan harcamalar ile ilgili iddiaların bir ispatı olarak bunu yine kendilerine Güiza'nın verdiğini söylediler.







