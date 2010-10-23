-GÜİZA VE ESKİ SEVGİLİSİ MAGAZİN BASININDA MADRİD (A.A) - 23.10.2010 - Sol ayak topuğundan geçirdiği ameliyat sonrası tedavi sürecini yaklaşık 2 aydır memleketi Jerez'de sürdüren Fenerbahçe'nin İspanyol forveti Daniel Güiza, eski sevgilisi Nuria Bermudez ile yaşadığı ve davalık olduğu parasal sorunlarla tekrardan İspanya'da magazin basınının gündemine geldi. İlk eşi Rocio Aranda'dan ve daha sonra birlikte olduğu Nuria Bermudez'den birer çocuk sahibi olan ve yaklaşık son 1 yıldır Rocio Herrera ile birlikte olan 30 yaşındaki Güiza, özel hayatıyla yeniden konuşulan isim oldu. İspanyol özel televizyonlarından Antena 3'de cuma akşamı yayınlanan DEC adlı bir magazin programına konuk olan Nuria Bermudez, Güiza'yı, kendisine ait olduğunu iddia ettiği bir evi vermemek ve çocuğunu görmek istemeyip, hiçbir şekilde onunla ilgilenmemekle suçladı. Real Madrid'de uzun süre forma giydikten sonra Fenerbahçe'de de oynayan Brezilyalı Roberto Carlos'un geçmişte sevgilisi olan Nuria, ''Güiza çok kıskanç biri. Öyle ki son dönemlerde Roberto Carlos gibi hareket etmeye çalışıyordu'' ifadelerini kullandı. Güiza'nın Mallorca'da oynadığı dönemlerde sevgilisi olmaya başlayan ve bir süre menajerliğini de yapan Nuria, program sırasında sık sık ağlarken, ''Güiza benimle olduğu için ünlü oldu. Benden önce kimse onu tanımazdı. Mallorca'da oynadığı dönemlerde onu antrenmanlara arabasıyla babam götürürdü, çünkü Güiza'nın ehliyeti bile yok. Ben artık onu sevmiyorum, ama oğlumun babası. Geçmişte belki iyi futbol oynuyordu, ama şimdi sonunun başlangıcında. Dünya Kupası'nda, İspanya Milli Takımı'na disiplinsiz olduğu için alınmadı'' şeklinde konuştu. ''Benim param, çocuğumun hakkı'' diyerek, 150 bin avro olduğu söylenen evi kesinlikle Güiza'ya bırakmayacağını belirten Nuria, ''Güiza'nın Fenerbahçe'ye transferinde arada 5 menajer vardı. Ben hala komisyonumu almadım. O benim param. Güiza akıllı biri değil. Türkiye'de 3 milyon avro kazanırken, İspanya'ya gelip 1 milyon avro kazanmayı tercih eder'' dedi. Program sırasında Güiza'nın ilk sevgilisi Rocio Aranda'nın geçmişte ortaya attığı "Güiza uyuşturucu kullanıyor" iddiasına yönelik sorulara da cevap veren Nuria, "Ben görmedim. Uyuşturucu kullanan birinden asla çocuk yapmam" açıklamasında bulundu. Tehdit aldığı gerekçesiyle Güiza'nın annesi hakkında dava açan ve belirli bir mesafeye kadar yanına yaklaşmaması yönünde ceza almasına yol açan Nuria, tek istediğinin "oğlunun geleceği için evin kendisine bırakılması olduğunu Güiza'yı veya ailesinden herhangi birini ömür boyu görmek istemediğini" söyledi. Bu arada, program sunucusunun ve İspanyol magazin gazetecilerinin ısrarlarına rağmen programa telefonla katılmayı kabul etmeyen Güiza, bir gazeteciye cep telefonundan mesaj yollayarak ve onunla kısa süreli bir konuşma yaparak Nuria'nın iddialarına cevap verdi. Güiza'nın, "Zaten ayda 4 bin avro ödüyorum bir de evi vermem" dediği, çocuğuyla görüşmek için yaptığı tüm girişimlerin ise Nuria tarafından engellendiğini söylediği bildirildi. Güiza'nın şu anda birlikte olduğu Rocio Herrera da yolladığı mesajda, iki kez Nuria'yı arayıp Güiza'nın çocuğunu görmesi için randevu ayarlamaya çalıştığını, ancak Nuria'nın "avukatımla konuşun" diye cevap verdiğini yazdı. Program sonlarında Güiza'nın gönderdiği son mesajda, sevgilisi Rocio'ya küfürlerle dolu hakaret eden Nuria'ya "ya özür dile ya da seni dava edeceğim" dediği belirtilirken, Nuria sözlerini geri almadı.