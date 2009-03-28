Güiza uyum sorunu yaşamış

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Daniel Güiza, "Luis Aragones, Fenerbahçe'nin İspanya gibi oynamasını istiyor, ama zor. Çünkü Türkiye'de daha yavaş futbol oynanıyor" dedi.



İspanya'nın "El Mundo" gazetesinde bugün yayınlanan röportajında Daniel Güiza, Luis Aragones'in de Fenerbahçe'de uyum sorunu yaşadığını savunarak, şunları kaydetti:



"Futbolcularla iletişim kurması için her zaman çevirmen kullanmak zorunda. Ve bu çok karışık birşey. İspanya'dakinin aynısını, topla her zaman daha hızlı oynanmasını istiyor, ama bu zor. Çünkü Türkiye'de futbol daha yavaş, daha az kaliteli ve genel olarak sahalar daha kötü. Sahaların birçoğu kuru ve yüksek çimli, topun hızlanmasını önlüyor."



İspanyol futbolcu, Real Mallorca'da attığı golleri Fenerbahçe'de atamamış olmasını uyum sorununa bağlarken, Real Mallorca'da arkasında Ibagaza gibi bir futbolcuyla oynadığını ve tek yapması gerekenin ileriye doğru koşmak olduğunu kaydetti.



Güiza ayrıca, Türk Milli Takımı'nın Fatih Terim ile birlikte çok daha farklı oynadığını ve "Milli takımın, Türkiye ligindeki kulüplerden daha iyi, disiplinli ve hızlı oynadığını" savundu.



Türkler'in çok sıcakkanlı insanlar olduğunu ifade eden deneyimli futbolcu, "Endülüs'te olduğu gibi. Sana sarılıyorlar, öpüyorlar. Ben Endülüslü'yüm, bundan dolayı buna alışığım" derken, Türk taraftarlar için de, "Olağanüstü. Hiç böyle birşey görmedim, sözle anlatılmaz. Çarşamba günü İspanya'nın oynadığı maçta göreceksiniz" yorumunu yaptı.



Güiza, "İstanbul'da kötü birşey yok mu" sorusuna ise, "Araba kullanmaları. Tek şeridi 2 hatta 3'e çıkarıyorlar. Ya kavga edersin ya da arkada kalırsın" yanıtını verdi.

