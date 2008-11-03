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Spor

Güiza umutlu

Grupta şanslarının hala sürdüğünü belirten İspanyol golcü Güiza , "Kazanmak zorundayız" dedi.

03 Kasım 2008 02:00


Fenerbahçeli Daniel Güiza, çarşamba günü oynanacak Arsenal maçı için umutlu konuştu. Grupta şanslarının hala sürdüğünü belirten İspanyol golcü, "Kazanmak zorundayız" dedi.



Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Daniel Güiza, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) internet sitesine, sarı-lacivertli takımın, Turkcell Süper Lig'deki ve Avrupa Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki durumunu değerlendirdi.

Kulübünün, Turkcell Süper Lig'de 9. hafta sonunda 9. sırada, Avrupa Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda da 1 puanla sonuncu sırada bulunduğunu hatırlatarak, ''Son bir buçuk aydır başımıza gelenler, iyi oynamamamızdan kaynaklanıyor'' diye konuştu.

Güiza, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 5 Kasım Çarşamba günü Arsenal ile yapılacak rövanş maçına iyi odaklandığını ifade ederek, bu maçın kendisi için çok önemli olduğunu, uluslararası turnuvalarda iyi futbol sergileyen oyuncuların, daha çok tanındığını kaydetti.

''Güzel bir turnuva, elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız'' diyen İspanyol oyuncu, henüz her şeyin bitmediğini, 1 puanlarının ve önlerinde 3 maçlarının olduğunu, gruptan çıkabilmek için kazanmak zorunda olduklarını anımsattı.

Güiza, vatandaşı teknik direktör Luis Aragones için de ''Aragones, yılların teknik direktörü. Fazla söze gerek yok. Atletico Madrid'i sayısız kez şampiyonluğa taşıdı, şimdi sıra Fenerbahçe'de. İspanya Milli Futbol Takımı'nı Avrupa şampiyonu yaptı. Bir teknik direktörün özelliklerini fazlasıyla taşıyor'' dedi.

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