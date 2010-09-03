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Spor

GÜİZA TEDAVİ İÇİN İSPANYA'YA GİDECEK İSTANBUL (A.A)

03 Eylül 2010 20:55

-GÜİZA TEDAVİ İÇİN İSPANYA'YA GİDECEK İSTANBUL (A.A) - 03.09.2010 - Fenerbahçe Kulübü, İspanyol oyuncu Daniel Güiza'nın yarın tedavi için ülkesine gideceğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Daniel Güiza'nın 2 yıla yakın bir süredir ayağının arka kısmında devam eden sakatlığının tedavisi için İspanya'ya gideceği belirtilirken, şu ifadelere yer verildi: ''Kulübümüz sağlık kurulu başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer ve İspanya Milli Takımı doktoru Juan Garcia Cota'nın görüşleri neticesinde, futbolcumuzun İspanya'da çeşitli testlerden geçmesine karar verilmiştir. Şu ana dek ertelenen ve futbolcumuzun tam kapasite ile mücadele etmesini önleyen rahatsızlığının tedavisi için Guiza yarın İspanya'ya gidecek. 6-7 Eylül tarihlerinde testlere girecek olan Güiza'nın nihai test sonuçları 8 Eylülde belli olacak. Taşer ve Cota bu sonuçlara göre uygulanacak tedavi ya da ameliyat konusunda karar verecekler. Futbolcumuz ameliyat olması halinde fizik tedavi çalışmaları ve doktor kontrolleri amacıyla 2-3 hafta İspanya'da kalacak. Ardından Türkiye'ye dönecek futbolcumuz takım ile birlikte çalışmalara başlayacaktır.'' Açıklamada ayrıca, bazı basın yayın kuruluşlarında Güiza'nın gönderileceği veya kiralanacağı yönünde haberler yer aldığına da değinilerek, ''Buna karşın yönetimimizin bu yönde aldığı herhangi bir karar bulunmamaktadır'' ifadeleri kullanıldı.

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