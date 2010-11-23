-GÜİZA TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI İSTANBUL (A.A) - 23.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Bucaspor'u 5-2 yenerek moral bulan Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile 27 Kasım Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Bucaspor maçında görev alan oyuncular rejenerasyon çalışmasıyla antrenmanı tamamlarken, diğer oyuncular ise 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Sakatlığı ve geçirdiği operasyon nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Daniel Güiza antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Emre Belözoğlu, bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan eşliğinde sahada çalışırken, tedavisi sürdürülen Ertuğrul Taşkıran antrenmana çıkmadı. Tedavisine Almanya'da devam edilen Özer Hurmacı ile A2 takımının kadrosunda yer alan Okan Alkan ve Berk Elitez de antrenmanda yer almadı. Sarı-lacivertli takım, yarın yapacağı antrenmanla İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.