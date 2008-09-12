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Spor

Guiza: “Tabi ki umursarım, duvar örücüsü değilim”

12 Eylül 2008 03:00


Dani Guiza, Ermenistan maçında oyundan alınmasına gösterdiği tepkide haklı olduğu düşünüyor. 

Fenerbahçe’nin forvet oyuncusu Guiza’nın çarşamba günü oynanan Ermenistan maçında 56. dakikada oyundan alınması sebebiyle oldukça kızgındı.

Guiza tepkili olmasının normal olduğunu belirterek,“Eğer bu beni rahatsız etmeseydi futbolcu olmaz, duvar örücüsü olurdum. Beni eleştirenler eminim ki sahadan gülerek çıkmamı isterlerdi. Sahadan çıktığımda sinirliydim çünkü daha iyi oynayamamış ve gol atamamış olmak beni üzdü” dedi.

Oyundan alınmasından sonra yedek kulübesinde yaptıklarıyla ve maçın kalanını seyretmeyip soyunma odasına gitmesinden dolayı da eleştirilen Guiza, “Bunların bir önemi yok. Önemli olan takımın galip gelmesi. Umarım takıma çağrılmaya devam ederim” diyerek eleştirilere cevap verdi.

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