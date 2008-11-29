Güiza suskunluğu bozdu

Fenerbahçe'de, gol atamadığı için sıkça eleştirilen İspanyol forvet Daniel Güiza, Beşiktaş maçında suskunluğunu bozdu.



Ligde bundan önce 7. haftadaki Kocaelispor maçında gol atan Güiza, 5 hafta aradan sonra derbide golle buluştu.



İspanyol futbolcunun golünden sonra stat hoparlörlerinden yapılan anonsta, "Daniel Güiza Hoşgeldin" denildi.



Bu sezon ligde Gençlerbirliği ve Kocaelispor maçlarında gol atan Güiza, derbide 3. golünü kaydetti.



Guiza, ilk yarıda 40. dakikadaki Fenerbahçe atağında uygun pozisyonda boş kaleye vuramayıp topu ayağının altından kaçırarak takımını mutlak bir golden eti.







-DERBİLERİN ADAMI SELÇUK-







Galatasaray derbisinde takımının ilk golüne imza atan Selçuk, Beşiktaş karşısında da takımı adına perdeyi açan ilk golün sahibi oldu.



Ligin 10. haftasında yine Kadıköy'de Galatasaray 1-0 öndeyken 7. dakikada attığı golle maçta 1-1'lik eşitliği sağlayan Selçuk, siyah-beyazlı ekip karşısında da 11. dakikada attığı golle takımına karşılaşmada 1-0'lık üstünlüğü getirdi.



Bu sezon daha önce de Sivasspor maçında gol atan Selçuk, 3. golüne ulaştı.







-VOLKAN DEMİREL'DEN ASİST-







Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, 27. dakikada Güiza'nın Beşiktaş filelerine gönderdiği 2. golün asistini yapan isim oldu.



Kendi ceza alanından uzun bir vuruşla oyunu başlatan Volkan'ın gönderdiği topu Beşiktaş savunmasının hatasıyla önünde bulan Güiza, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.







-NOTLAR-







- Maçın 21. dakikasında Nobre'nin 1-1'lik eşitliği sağladığı golün ardından Migros kale arkası tribünden atılan bir davul tokmağı altıpas içine düştü. Kaleci Volkan Demirel, tokmağı alarak saha dışına attı.



- Karşılaşmanın 22. dakikası oynanırken kale arkasından oyun alanına top atıldı. Beşiktaş atağının sürdüğü sırada Nobre, ikinci topu saha dışına göndermek isterken, vuruşunda Fenerbahçeli Lugano'ya çarpan top sarı-lacivertli filelere gitti. Top, daha sonra oyun alanının dışına çıkarıldı.



- Maçın ikinci yarısı için Fenerbahçeli futbolcular rakiplerinden dakikalarca önce sahaya çıkarak bekledi.



- Karşılaşmanın 66. dakikasında Beşiktaş'ın köşe atışından önce saha içinde bulunan ikinci topa vurarak dışarıya gönderen hakem Bünyamin Gezer'i tribünler alkışladı.

