Güiza Sevilla yolcusu

T24 - Fenerbahçe’den ayrılma hesapları yapan golcü oyuncu, Sevilla’nın teklifine, İspanya’ya geri dönmeye sıcak baktığını belirterek olumlu yanıt verdi. Güiza’nın, sarı-lacivertli ekipten aldığı paranın altında bir rakamı kabul ettiği öğrenildi.



Fenerbahçe forması altında bekleneni bir türlü veremeyen Daniel Güiza’nın, Sevilla Kulübü ile Madrid’de transfer pazarlığı yaptığı ortaya çıktı. Sevilla’nın, uzun süredir gündeminde olan Güiza ile İspanya Milli Takımı kampı için gittiği Madrid’de bir araya gelerek, transfer önerisinde bulunduğu bildirildi.



İspanyol ekibinin, golcü oyuncuları Frederic Kanoute ve Luis Fabiano ile sezon sonunda büyük olasılıkla yollarını ayıracağı ve bu nedenle Güiza’yı kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Güiza’nın, milli takım kampı için Madrid’e gelmesini fırsat bilen Sevilla Kulübü temsilcileri, tecrübeli oyuncuyla gizli bir görüşme yaptı. Toplantıda Güiza’nın, İspanya’ya dönmeye çok sıcak baktığı ve gerekirse Fenerbahçe’den aldığı ücretin altında bir rakamı kabul edeceğini bildirdiği ifade edildi.

Daniel Güiza, transfer konusunda son sözü sarı-lacivertli kulübün söyleyeceğini bildirdi. Sevilla’nın ise bonservis bedelinin açıklanmasını beklediği ve belirlenecek rakama göre bu transferi bitirmek için düğmeye basacağı vurgulandı.



Bu arada bu transfer girişiminde takasta kullanılabileceği ileri sürülen Luis Fabiano’nun, hasta olduğu ve tedavi için ülkesi Brezilya’ya gittiği belirlendi. Hastalığı hakkında açıklama yapılmayan Fabiano’nun, sahalara ne zaman döneceğinin de netlik kazanmadığı kaydedildi.





‘Bosque’nin 3. forveti’



Daniel Güiza, İspanya’nın deplasmanda önceki akşam Fransa’yı 2-0 yendiği özel maçın son 10 dakikasında forma şansı buldu. İspanyol basını, Fenerbahçeli oyuncunun, Teknik Direktör Vicente del Bosque’nin kafasındaki üçüncü golcü olduğunu yazdı. 80. dakikada Silva’nın yerine oyuna dahil olan Güiza için, “O, Dünya Kupası’nda milli takımın 3. forveti olacak. Del Bosque’nin gözünde David Villa ve Fernando Torres’den sonra Güiza geliyor. Güiza, Negredo’ya karşı bilek güreşini kazandı” denildi.



Spor gazeteleri, Atletico Madrid’in, Güiza ile ilgilendiğini yeniden gündeme getirdi. AS, Atletico’nun, Agüero ve Forlan’dan birini sezon sonunda satması halinde Güiza’yı kadrosuna katabileceğini iddia etti. Haberde, Güiza’nın menajerinin 1997-98 yılında Christian Vieri’yi Atletico’ya getiren Quique Pina olduğu belirtilirken, “ Daniel Güiza, Vieri’nin izinden yürüyor” yorumu yapıldı.





