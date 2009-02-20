Güiza, Selçuk ve Edu yok

Turkcell Süper Lig'de yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Fenerbahçe, Ankara'dan 3 puanla dönmek istiyor.



Ligde ilk yarıda Ankara'da yaptığı 2 maçı da kazanamayan sarı-lacivertliler, yarınki Gençlerbirliği maçında galibiyeti hedefliyor.



Zemini suni çim olan Ankara 19 Mayıs Stadı'nda ligin ilk yarısında yaptığı maçlarda Hacettepe'ye 2-1 yenilen sarı-lacivertliler, Ankaragücü ile 0-0 berabere kalmıştı.



Bu arada, Fortis Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe, aynı sahada karşılaştığı Ankaragücü'nü 1-0 yenmişti.



LİGDE DEPLASMAN ŞANSSIZLIĞINI DA YENMEK İSTİYOR



Fenerbahçe, bu sezon Turkcell Süper Lig'de deplasmanda istediği sonuçları alamıyor.



Deplasmanda yaptığı 9 maçta 4 yenilgi, 3 galibiyet, 2 beraberlik alan sarı-lacivertliler, rakip filelere 10 gol atıp, kalesinde 12 gol gördü.



Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında galip gelerek, deplasmanda şanssızlığını da yenmek istiyor.





GÜİZA, SELÇUK, EDU VE JOSİCO YOK



Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Güiza, Selçuk, Edu, Josico ve Abdülkadir, yarınki maçta forma giyemeyecek.



Geçen hafta kırmızı kart cezalısı olduğu için oynayamayan Gökhan Gönül ise bu hafta takımındaki yerini alabilecek.



Fenerbahçe'nin yarınki maça şu 11 ile çıkması bekleniyor:



Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Önder, Lugano, Roberto Carlos, Deniz, Emre, Deivid, Alex, Uğur (Vederson), Semih



Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşmasını hakem Yunus Yıldırım yönetecek.



Fenerbahçe, bu akşam yapacağı idmanın ardından, saat 21.30'da Ankara'ya gidecek.

