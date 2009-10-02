Guiza milli takıma çağırıldı

2010 Dünya Kupası Avrupa elemeleri için İspanya teknik direktör Vicente Del Bosque,Fenerbahçeli Daniel Guiza'yı milli takıma çağırdı.



Avrupa elemelerinde Türkiye'nin grubunda yer alan İspanya,Dünya Kupası finallerine gitme hakkını daha önceden garantilerken, teknik direktör Vicente Del Bosque gruptaki son iki maçın aday kadrosunu açıkladı.



Del Bosque'nin açıkladığı aday kadroda Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Daniel Guiza yer alırken, sakatlıklardan yeni kurtulan Barcelonalı Andres Iniesta ve Real Madridli Sergio Ramos da milli takıma çağrıldı.



Ermenistan ile 10 Ekim Cumartesi günü ve Bosna Hersek ile 14 Ekim Çarşamba günü karşılaşacak İspanya'nın aday kadrosu şöyle:





Kaleciler: Iker Casillas (Real Madrid), Pepe Reina (Liverpool), Diego Lopez (Villarreal)



Defans oyuncuları: Raul Albiol (Real Madrid), Joan Capdevila (Villarreal), Andoni Iraola (Athletic Bilbao), Carlos Marchena (Valencia), Ignacio Monreal (Osasuna), Gerard Pique (Barcelona), Carles Puyol (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid)



Orta saha oyuncuları: Xabi Alonso (Real Madrid), Sergio Busquets (Barcelona), Santi Cazorla (Villarreal), Cesc Fabregas (Arsenal), Xavi Hernandez (Barcelona), Andres Iniesta (Barcelona), Albert Riera (Liverpool), Marcos Senna (Villarreal),David Silva (Valencia),



Forvetler: Daniel Guiza (Fenerbahçe), Juanma Mata (Valencia), Fernando Torres (Liverpool), David Villa (Valencia)