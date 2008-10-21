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Spor

Güiza kalmak istiyor!..

Güiza, "F.Bahçe'de 4 yıllık kontratımı tamamlayacağımı sanmıyorum" şeklinde basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

21 Ekim 2008 03:00


Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Daniel Güiza, "Fenerbahçe'de 4 yıllık kontratımı tamamlayacağımı sanmıyorum" şeklinde basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.



Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Daniel Güiza, ''4 yıllık kontratımı tamamlamak ve daha sonra da yine Fenerbahçe'de uzun yıllar futbol oynamak istiyorum'' dedi.

İspanyol futbolcu, bir süre önce medyada yer alan ve kendisinin yaptığı ifade edilen, ''Fenerbahçe'de 4 yıllık kontratımı tamamlayacağımı sanmıyorum'' şeklindeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bir televizyon programda eşi Nuria Bermudez ile röportajı yayınlanan Güiza, ''Ben basına hiç demeç vermedim ama konuşmuşum gibi haberler yapılıyor. Niye böyle şeyler çıkıyor anlamıyorum. Ben kesinlikle böyle bir şey demedim. Aksine tam tersini düşünüyorum. Fenerbahçe'yi çok seviyorum, taraftarlar çok iyi. 4 yıllık kontratımı tamamlamak ve daha sonra da yine Fenerbahçe'de uzun yıllar futbol oynamak istiyorum'' diye konuştu.

Fenerbahçeli futbolcunun eşi Nuria Bermudez ise yaptığı açıklamada, ''Güiza kesinlikle böyle bir açıklama yapmadı ve röportaj vermedi. Hatta benim böyle söylediğimi iddia edenler bile olmuş ama öyle bir şey yok. Daniel, Fenerbahçe ile devam edecek çünkü burada çok mutlu. Fenerbahçe'de 4 yıl kalacak ve hatta Fenerbahçe Kulübü isterse sözleşmesi bitmeden kontratını uzatır bile'' dedi.

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