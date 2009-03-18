Güiza: Kafayı yiyorum



Türkiye maçı için kadroya kendisinin yerine Raul'un alınma ihtimali Daniel Güiza'yı endişelendiriyor. Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu, Del Bosque'den forma şansı beklediğini belirterek, "Çağırılıp, çağırılmayacağımı düşünmekten kafayı yiyorum'' dedi.



Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Daniel Güiza, ''Uzun zamandır, milli takıma çağırılıp, çağırılmayacağımı düşünmekten kafayı yiyorum'' dedi.



İspanya'nın Marca gazetesinde yer alan demecinde Güiza, ''Eğer Del Bosque beni Türkiye maçlarının kadrosuna alırsa, onun çok büyük bir teknik direktör olduğunu düşüneceğim. Kişisel olarak benim için çok önemli olacak. Çünkü kafam yeniden sadece futbola konsantre olacak. Aynı zamanda hakkımda konuşulanların etki yapmadığını bana göstermiş olacak'' şeklinde konuştu.



Güiza, İspanya Milli Takımı teknik direktörü Del Bosque'nin, kendisinin yerine Real Madrid'ten Raul Gonzalez'i Türkiye maçının kadrosuna çağıracağı iddialarıyla ilgili olarak ise, ''Eğer buna layıksa neden Raul çağırılmasın? Real Madrid ve milli takım için çok şeyler yaptı. Eğer Del Bosque onu çağırırsa, mükemmel. Eğer Raul benden vaya diğerlerinden daha iyiyse onu çağırmalı'' yorumunu yaptı.



Türkiye maçında milli takıma alınmasa bile daha sonraki maçlarda kadroya girmek için çalışacağını ifade eden Güiza, ''Uzun zamandır milli takımdayım, şampiyon oldum ve ben olduğumdan beri takım hiç kaybetmedi. Eğer milli takıma alınmazsam bu beni üzer. Takım arkadaşlarımla birlikte olamamak zor bir şey olur. Çünkü milli takımda her oynadığımda karşılığını verdiğime inanıyorum'' dedi.



Bu arada İspanyol futbolcu, eski karısı ve eski sevgilisiyle yaşadığı sorunların gerek İspanya'da gerekse Türkiye'de çok fazla konuşulduğunu belirtip, ''Yaptıklarım, milli takımdaki işlerim değerlendirilmiyor. Bu iki kadının hakkımda söylediklerine önem verilmesi normal birşey değil. Hiçbir kötü şey yapmadım. İstanbul'da kız arkadaşımla birlikteyim ve orada beni vurmaktan başka birşey yapmıyorlar. Hiçbirşey yapamam'' değerlendirmesinde bulundu.



Güiza, özel hayatıyla ilgili tartışmalardan dolayı oldukça yakınırken, ''Özel hayatımdan konuşulması beni çok üzüyor. Ailem ile ilgili konuyu frenlemeye çalıştım ama bu iki kadına çok az şey yapılabilir. Onlar için önemli olan tek şey kazandıkları. Elbetteki bunlardan dolayı başım çok fazla ağrıyor. Televizyonu açıp bu iki kadının benden konuşmasını görmek elbette acı veriyor. Özellikle bu iki kadının geçmişte sevdiğim kişiler olması'' açıklamasında bulundu.



Öte yandan İspanyol futbolcu, Fenerbahçe'de 4 yıllık daha sözleşmesi bulunduğunu ve bunu tamamlamak istediğini dile getirirken, ''Elbetteki İspanya'ya dönmek isterim ama burada memnunum ve bana değer veriyorlar'' açıklamasını yaptı.



Fenerbahçe'deki ilk sezonunu ''çok acaip oldu'' diye değerlendiren Güiza, ''İspanyol ve Türk futbolu çok farklı. Özellikle sahalar. Burada futbolcular İspanya'dan çok daha sert. Ama ne olursa olsun kendime özür aramıyorum'' dedi.



