Güiza: Kadınlar çarşaflı geziyor

F.Bahçe'nin sezon başında transfer ettiği ve büyük ses getirdiği Dani Güiza İspanya Milli Takımı’nda bulunurken ülkesinde yayınlanan Diario de Jevez Gazetesi’ne konuştu.



Sarı-lacivertli forma altında ilk maçlarında gol atamadığı için tutuk görülen İspanyol golcü, Türkiye’de yaşadıklarını anlatırken İstanbul’da en fazla dikkatini çeken konunun sokakta kadınların çarşaflı olarak dolaşmasını gösterdi.



Kurtköy’de Aziz Yıldırım’ın yaptırdığı Milenyum Sitesi’nde oturan Güiza “Türkiye, mantıken, zaten İspanyol kültüründen çok farklı. İyi ya da kötü diyemem ama farklı. Dikkatimi çeken en büyük şey ise kadınların sokakta baştan aşağıya örtünerek dolaşmaları. Yani çarşafın altında ne olduğunu anlamanız için hayâl etmeniz gerekiyor. Ama ben buraya futbol oynamaya ve çok para kazanmaya geldim. Lüks içinde yaşıyorum. Türk yemeklerini de çok seviyorum” dedi.



Bu arada F.Bahçe takımı Hacettepe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcular, çabukluk, kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.

