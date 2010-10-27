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Spor

GÜİZA İSTANBUL'A DÖNDÜ İSTANBUL (A.A)

27 Ekim 2010 16:02

-GÜİZA İSTANBUL'A DÖNDÜ İSTANBUL (A.A) - 27.10.2010 - İspanya'da sol ayak topuğundan ameliyat edildikten sonra uzun bir süre tedavisini ülkesinde sürdüren Güiza İstanbul'a döndü. Güiza'nın tedavisine Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde devam edileceği bildirildi. İspanyol forvetin sol ayak topuğunda hafif ağrıları olsa da genel olarak durumunun çok iyi olduğu ifade edildi.   Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 29 Ekim Cuma günü deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-lacivertliler, koşu ve ısınmanın ardından şut çalışmaları ve daha sonrada taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı. Almanya'da geçirdiği operasyonun ardından tedavisini bu ülkede sürdüren Özer'in yanı sıra sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Dia, Niang ve İlhan çalışmada yer almadı. Tedavileri süren Selçuk ve genç futbolcu Berk de bireysel futbolcu antrenörü Dolu Aslan yönetiminde takımdan ayrı koşu yaptı. -BURSA YOLCULUĞU YARIN- Sarı-lacivertliler, Bursaspor ile yapacakları maç için yarınki antrenmandan sonra Bursa'ya gidecek. Sarı-lacivertli kafile, basına kapalı gerçekleştirilecek antrenmanın ardından öğleden sonra Pendik'te feribotla Yalova'ya geçip buradan karayoluyla Bursa'ya ulaşacak. 

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