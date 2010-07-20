-GÜİZA İSPANYOLLAR'A PAHALI GELİYOR MADRİD (A.A) - 20.07.2010 - İspanyol basını, Fenerbahçe'nin gelecek sezon için kadrosunda düşünmediği Daniel Güiza'nın ücretinin İspanyol kulüplerine pahalı geldiğini ileri sürdü. Marca ve As gibi spor gazeteleri, Malaga, Mallorca ve Hercules takımlarının Güiza ile ilgilendiklerini, ancak bunlardan hiçbirinin istenilen paraları verecek durumda olmadığını belirtti. Güiza'yı istediği iddia edilen İspanyol kulüpleri arasında Hercules'in ismi ön plana çıksa da İspanyol futbolcunun sezon başına 2 milyon Avro net maaş istemesi nedeniyle kulübün bu transfere sıcak bakmadığı kaydedildi. Malaga kulübü yöneticisi Abdullak Ghrum ise Güiza ile ilgilendikleri şeklindeki haberlerin sadece basının iddiası olduğunu, planlarında bu oyuncunun bulunmadığını açıklamıştı. Öte yandan, Real Madrid'de teknik direktör Jose Mourinho'nun takımda düşünmediği Raul Gonzalez'in Almanya'nın Schalke 04 takımına gideceği iddia ediliyor. Raul'un son kararını beklediği söylenen Schalke 04'ün, İspanyol futbolcuya iki yıllık sözleşme teklif ettiği ifade edildi.