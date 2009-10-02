Güiza İspanya kadrosunda!

İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Vicente Del Bosque'nin, Ermenistan ve Bosna Hersek maçları için açıkladığı 24 kişilik aday kadroda Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Daniel Güiza'da yer aldı.



2010 Dünya Kupası elemelerinde Türkiye ile birlikte 5. grupta yer alan ve İspanya, 10 Ekim'de Ermenistan, 14 Ekim'de de Bosna Hersek ile deplasmanda karşılaşacak olan İspanyol milli takımında, kadroya çağrılan futbolcuların 6 Ekim salı günü saat 11.00'da Madrid'de kampa girecekleri belirtildi.



Del Bosque'nin açıkladığı aday kadroda, dizinde sorunu bulunan Arbeloa yer almazken, İniesta, Sergio Ramos ve İraola'nın yeniden milli takıma alındıkları görüldü. 2010 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen İspanya'nın “kaprisli olamayacağını ya da her gün yan gelip yatamayacağını” ifade eden İspanyol teknik adam, Dünya Kupası'na kadar 5 maç oynayacaklarını (Ermenistan ve Bosna Hersek dışında Kasım ayında 2 maç ve Mart ayında bir maç) ve bunları en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini kaydetti.



Kadroya çağırılan futbolcular şunlar



Kaleciler: İker Casillas (Real Madrid), Jose Manuel Reina (Liverpool F.C.), Diego Lopez (Villarreal)

Defans: Raul Albiol, Sergio Ramos (Real Madrid), Gerard Pique, Carles Puyol (F.C Barcelona), Joan Capdevilla (Villarreal), Andoni İraola (Athletic Bilboa), Carlos Marchena (Valencia), İgnacio Monreal (Osasuna)

Ortasaha: Xabi Alonso (Real Madrid), Sergio Busquets, Xavi Hernandez, Andres İniesta (F.C Barcelona), Albert Riera (Liverpool), Cesc Fabregas (Arsenal), Juan Manuel Mata, David Silva (Valencia), Santi Cazorla, Marcos Senna (Villarreal)

Forvet: Dani Güiza (Fenerbahçe), Fernando Torres (Liverpool), David Villa (Valencia)