Güiza imzaya geldi

Tempo24- Uzun bir süre bavullarının gelmesini bekleyen Güiza bu sırada Fenerbahçeli taraftarlara imza dağıtmaktan ve fotoğraf çektirmekten adeta yoruldu. İspanyol golcü havalimanından sarı-lacivertli taraftarların tezahüratları ile uğurlandı.



Güiza yaptığı ilk açıklamada, “Umarım burada da gollerime devam ederim. Fenerbahçe’ye transfer olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Fenerbahçe forması altında önemli işlere imza atmak istiyorum. Roberto Carlos, Fenerbahçe’nin büyüklüğünü bana sürekli anlattı. Çok kaliteli bir takıma geldiğimi biliyorum. Taraftarların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

‘Beğendiğimiz bir takımdı’

Güiza’nın menajeri ve aynı zamanda eşi olan Nuria Bermudez ise transferle ilgili olarak, “Burası hakkında bana çok iyi şeyler söylediler ve ben de her zaman tanımak istemiştim. Fenerbahçe bizim her zaman oynamak istediğimiz ve beğendiğimiz bir takımdı” diye konuştu.



İspanyol golcü bu sabah sağlık kontrolünden geçtikten sonra saat 11.30’da düzenlenecek özel bir törenle resmi sözleşmeye imza atacak. Güiza’nın hemen ardından Aziz Yıldırım ve yöneticilerle Avusturya’ya giderek Fenerbahçe’nin hazırlık kampına katılacağı bildirildi.







GÜIZA KİMDİR?

Futbol yaşantısına Xerez CD takımında başlayan Güiza, Real Mallorca tarafından transfer edildi ancak yeni ekibindeki ilk 3 sezonunda yöneticilerini etkilemeyi başaramadı. 2. ligde 3 sezon daha geçiren Güiza, Getafe'de ilk tercih santrfor olarak adeta yeniden doğdu ve Madrid temsilcisinin arka arkaya iki sezonu 9.sırada tamamlamasında, yakaladığı maç başına gol istatistiği ile önemli katkıda bulundu. Temmuz 2007'de Güiza Mallorca'ya geri döndü ve ligi tek bir penaltı bile atmadan 27 golle "Gol Kralı" olarak tamamladı. İspanyol santrfor bu başarısıyla bir çok Avrupa takımının da ilgisini çekti. Güiza, İspanyol Milli Takımı'ndaki kariyerine ise 8 Kasım 2007'de başladı. Bu tarihte Euro 2008 elemelerinde İsveç ve Kuzey İrlanda ile karşılaşacak olan İspanya Milli Takımı'nın aday kadrosuna ilk kez çağrılan Güiza, İsveç karşılaşmasında forma giymedi ancak 21 Kasım'da Las Palmas'ta İspanyolların 1-0 kazandığı Kuzey İrlanda maçında ilk kez milli formayı sırtına geçirdi. Daha sonra ülkesinin Euro 2008 kadrosuna da dahil edilen Güiza, turnuvada ilk 2 maçta forma şansı bulamamasının ardından, 18 Haziran tarihinde, ülkesinin, son şampiyon Yunanistan ile oynadığı mücadeleye ilk 11'de başlayıp ilk milli golüne de imza attı. Euro 2008'de İspanya'nın Rusya ile oynadığı ve 3-0 kazandığı maçta Milli Takım forması altında 2. golünü atan Güiza, EURO 2008'in final maçında da yer aldı. Güiza, İspanya'nın Almanya'yı 1-0 yenerek kupayı aldığı maçta, oyuna sonradan, finalin tek golünü atan Torres'in yerine girmişti.



Tam Adı: Daniel Gonzalez Güiza

Doğum Tarihi: 17 Ağustos 1980

Doğum yeri: Cadiz

Milliyeti: İspanya

Boy: 1.80

Kilo: 80 kg.



GÜIZA'NIN KARİYERİ

1998/99 Xerez 16 maç 1 gol

1999/00 Dos Hermanas (kiralık) 18 maç 9 gol

Mallorca B Takımı 17 maç 1 gol

Mallorca 1 maç 0 gol

2000/01 Mallorca B Takımı 28 maç 19 gol

Mallorca 4 maç 1 gol

2001/02 Mallorca B Takımı 25 maç 9 gol

2002/03 Mallorca 1 maç 0 gol

Recreativo Huelva 4 maç 0 gol

Barcelona B Takımı 15 maç 5 gol

2003/04 Ciudad Murcia 40 maç 16 gol

2004/05 Ciudad Murcia 41 maç 22 gol

2005/06 Getafe 32 maç 9 gol

2006/07 Getafe 29 maç 11 gol

2007/08 Mallorca 37 maç 27 gol

