Güiza ilk kez yedek

Fortis Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe'nin yedekleri arasında yer alan İspanyol forvet Daniel Güiza, sarı-lacivertli takımda bu sezon ilk kez bir maça yedek çıktı.

Sarı-lacivertli ekibin Turkcell Süper Lig'de Trabzonspor ile yaptığı maçta oyundan alınırken yuhalanan İspanyol futbolcu, sezon başından bu yana lig, Avrupa kupaları ve Fortis Türkiye Kupası'nda forma giydiği toplam 30 maçta da 11 kişilik kadroda yer almıştı.

İspanyol futbolcu, bu sezon sadece kupada Ankaragücü ile yapılan gruptaki ilk maçta 18 kişilik kadroda yer bulamamıştı.

Maç öncesi sahada ısınan diğer yedek oyuncuların yanına gelen Güiza, taraftarların tezahüratlarına karşılık vererek tribünlere gitti, ancak coşkusuz bir şekilde yumruk şov yaptı.