T24 LogoT24 Logo
Spor

Güiza ilk kez yedek

İspanyol forvet Daniel Güiza, sarı-lacivertli takımda bu sezon ilk kez bir maça yedek çıktı.

28 Ocak 2009 02:00

Fortis Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe'nin yedekleri arasında yer alan İspanyol forvet Daniel Güiza, sarı-lacivertli takımda bu sezon ilk kez bir maça yedek çıktı.

 Sarı-lacivertli ekibin Turkcell Süper Lig'de Trabzonspor ile yaptığı maçta oyundan alınırken yuhalanan İspanyol futbolcu, sezon başından bu yana lig, Avrupa kupaları ve Fortis Türkiye Kupası'nda forma giydiği toplam 30 maçta da 11 kişilik kadroda yer almıştı.

İspanyol futbolcu, bu sezon sadece kupada Ankaragücü ile yapılan gruptaki ilk maçta 18 kişilik kadroda yer bulamamıştı.

Maç öncesi sahada ısınan diğer yedek oyuncuların yanına gelen Güiza, taraftarların tezahüratlarına karşılık vererek tribünlere gitti, ancak coşkusuz bir şekilde yumruk şov yaptı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24