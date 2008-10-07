Güiza içini döktü



İspanya’da basının sorularını yanıtlayan golcü oyuncu, “Türk basını fazla aceleci ve acımasızca eleştiriyor. Ne benim, ne de Aragones’in Fenerbahçe’den ayrılma gibi bir düşüncesi var” diye konuştu





İspanyol spor gazetesi Marca’nın “Pichichi, Miguel Munoz ve Guruceta” ödülleri için dün ülkesine giden Fenerbahçe’nin golcü oyuncusu Daniel Güiza, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe’nin aldığı kötü sonuçlar nedeniyle İspanyol basını tarafından soru yağmuruna tutulan Güiza, Teknik Direktör Aragones’in Türkiye’de kötü günler geçirdiğini kabul etti, “Ancak tecrübesiyle bu durumu atlatacak güçte” yorumunda bulundu.



Kendisi için de işlerin iyi gitmediğinin altını çizen İspanyol oyuncu, “Hem takıma, hem de Türkiye’ye yeni yeni alışıyorum. Bu yüzden de herkesten sabır istiyorum” ifadelerini kullandı.

Türk basınının fazla aceleci davrandığını ve kendilerini acımasızca eleştirdiğini kaydeden Güiza, “Bu durumu anlayışla karşılayabilirim. Fenerbahçe’de hiçbir sıkıntım yok. Türkiye’de olmaktan çok memnunum. Ne benim, ne de Aragones’in ayrılma gibi bir düşüncesi var. Başarılı olana kadar Fenerbahçe’de kalacağız. Basın hem bana, hem de Aragones’e karşı biraz daha insaflı davranırsa her şey daha güzel olacak” diye konuştu.



Ödülünü aldı



İspanyolların ünlü spor gazetesi Marca’nın ‘Pichichi, Miguel Munoz ve Guruceta’ ödülleri dün Madrid Ritz Oteli’nde yapılan bir törenle sahiplerini buldu. Fenerbahçeli Daniel Güiza da bu ödüllü paylaşan sporcular arasında yer aldı. Güiza’nın dışında Iker Casillas, Manuel Pellegrini ve Megia Davila, ayrıca ikinci ligden Yordi, Carlos Sanchez, Manuel Preciado ve Perez Lima da ödüle layık görüldü.

