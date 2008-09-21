Güiza hedefi 12'den vurdu!

Turkcell Süper Lig'in dördüncü haftasında evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayan Fenerbahçe, Alex, Guiza ve Kazım'ın attığı gollerle maçı 3-0 kazandı.Turkcell Süper Lig'de dördüncü hafta maçında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi.Ev sahibi Fenerbahçe'de cezalı Volkan Demirel, sakat oyuncular Edu, Semih, Deivid, Vederson ve Josico kadroda yer almazken, genç kaleci Volkan Babacan Fenerbahçe formasıyla ilk kez Şükrü Saraçoğlu Stadı'na çıktı.Gençlerbirliği'nde ise teknik direktör Mesut Bakkal, orta sahasını kalabalık tutarken tek forvet Mustafa Pektemek ile gol aramaya çalıştı.İlk yarıda genelde Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile geçerken, ev sahibi sarı-lacivertliler aradığı golü 41. dakikada Brezilyalı oyuncusu Alex ile buldu ve ilk yarı bu golle 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.İkinci yarıda deplasman takımı Gençlerbirliği beraberlik için zaman zaman kontrataklarla Fenerbahçe kalesine gitmesine rağmen bunda başarılı olamadı.Sarı-lacivertli takım İspanyol golcüsü Daniel Guiza'nın 64. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı.Gençlerbirliği'nde 54. dakikada El Saka ikinci sarı kart gördü ve kalan 36 dakikayı Gençlerbirliği 10 kişi tamamladı.Maçın son dakikalarında Alex'in soldan ortasına ön direkte topla buluşan Kazım kafa vuruşla maçın skorunu ilan etti ve maç Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 6'ya çıkartırken, Gençlerbirliği bu mağlubiyetle 4 puanda kaldı.Stat: Fenerbahçe Şükrü SaracoğluHakemler: Fırat Aydınus, Mustafa İspiroğlu, Hakan YemişkenFenerbahçe: Volkan Babacan xx, Gökhan Gönül xx, Önder xx, Lugano xx, Roberto Carlos xxx, Burak Yılmaz xx (Dk. 65 Kazım xx), Maldonado xx, Emre xx, Uğur Boral xx (Dk. 65 Selçuk Şahin xx), Alex xxx, Guiza xxx (Dk. 83 İlhan Parlak xx)Gençlerbirliği: Periç x, Erkan x, El Saka x, Traore x, Ergün Teber xx, Mehmet Nas x (Dk. 71 Yasir x), Kerem x (Dk. 56 Addo x), Koray Avcı xx, Engin xx, Mustafa Pektemek x, Burhan Eşer x (Dk. 68 Kahe x)Goller: Dk. 41 Alex, Dk. 64 Guiza, Dk. 90 Kazım (Fenerbahçe)Kırmızı Kart: Dk. 54 El Saka (Gençlerbirliği)Sarı Kartlar: Dk. 16 El Saka, Dk. 24 Kerem, Dk. 68 Addo (Gençlerbirliği), Dk. 24 Emre, Dk. 90 İlhan Parlak (Fenerbahçe)MAÇTAN DAKİKALAR9. dakikada Alex'in kafayla aşırdığı topla ceza alanı içinde buluşan Burak'ın vuruşunda, savunmada Ergün'e çarpan top üstten kornere çıktı.19. dakikada Roberto Carlos'un soldan ortasında ceza alanı içinde ön direkte Lugano, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta attı.23. dakikada Kerem'den seken topta kaptan Alex'in pasıyla ceza alanına hareketlenen Guiza'dan önce kaleci Periç kalesinden çıkarak, topa sahip oldu.31. dakikada Maldonado'nun kaptırdığı topla hareketlenen Burhan Eşer'in ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.34. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında ceza alanı içinde Guiza'nın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.İKİNCİ YARI50. dakikada Engin'in ceza yayı üzerinden vuruşunda, top yandan auta çıktı.53. dakikada Alex'in soldan kullandığı serbest vuruşta, arka direkte Guiza'nın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.64. dakikada Roberto Carlos'un orta sahadan uzun pasında savunmanın arkasına sarkarak kaleci Periç ile karşı karşıya kalan Guiza, kalecinin yanından topu filelere göndererek, farkı 2'ye çıkardı: 2-073. dakikada Selçuk'un sağdan ortasında ceza alanı içinde Alex'in kafa vuruşunda yerden seken top auta gitti.77. dakikada Guiza'nın pasıyla soldan ceza alanına giren Roberto Carlos'un vuruşunda, kalesinden çıkan kaleci Periç yatarak topa sahip oldu.90. dakikada Alex'in soldan sert ortasında ön direkte Kazım'ın yakın mesafeden kafa vuruşunda, top filelere gitti ve Fenerbahçe karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.