-GÜİZA GETAFE'YE PAHALI GELDİ MADRİD (A.A) - 22.07.2010 - İspanya'nın Getafe Kulübünün başkanı Angel Torres, Daniel Güiza ile görüştüklerini, ancak Fenerbahçe'nin istediği 5 milyon avro bonservis bedelini veremeyeceklerini söyledi. Torres, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 3 hafta önce bizimle temasa geçtiler ve Güiza'yı bize önerdiler. Onunla konuştum ve biliyorum ki Güiza gözü kapalı bize gelir. Daha da fazlası, dönmek için maaşını bile düşürmeye hazır. Ama Fenerbahçe'nin istediği 5 milyon avroyu veremeyiz. Satın alma opsiyonu açık olarak bize kiralamalarını istiyoruz, ama bu da karışık gözüküyor" dedi. Getafe kulübü başkanı, Valencia'ya sattıkları golcü futbolcuları Soldado'nun yerini alacak en iyi ismin Güiza olduğunu, ancak Fenerbahçe ile anlaşma sağlanamaması durumunda bu transferden vazgeçeceklerini ifade etti.