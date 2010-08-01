Güiza Fenerbahçe'de kalıyor

T24- Fenerbahçe, bir yandan Fransa’da golcü ararken, İspanyol oyuncudan gelen haber, sarı-lacivertlilerin moralini bozacağa benziyor. Futbolcunun Menajeri Pina, “Güiza İstanbul’dan ve kulübünden memnun. Bu saatten sonra başka bir kulübe transfer olacağını da sanmıyorum” diye konuştu.





Fenerbahçe’nin baş ağrısı olarak görünen Daniel Güiza’dan, sarı-lacivertliler açısından kötü haber geldi. Yönetim, bu oyuncuyu bir an önce elden çıkarmak isterken, İspanyol golcünün menajeri ve avukatı Quiqe Pina, Güzia’nın İstanbul’dan ayrılmayacağını belirtti.

Yeni sezon başlangıçları öncesinde, disiplinsiz tavırlar ortaya koyarak, Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın gazabına uğrayan Güiza, hazırlık kamplarında yer almadı, sarı-lacivertlilerin Avrupa Kupası maçında da oynamadı. Sarı-lacivertli futbolcunun ayrılacağı haberlerine gülen Pina, şu anda böyle bir düşüncelerinin bulunmadığını söyledi.





Milliyet’e konuşan Pina, Güiza’nın İspanya’da hiçbir kulüple görüşme yapmadığını, bu saatten sonra da bir başka kulübe transfer olacağını sanmadığını söyledi. Golcüyü transfer etmek için en ciddi kulübün Getafe olduğunu hatırlatan Menajer Pina, “Başkan onu satın almak yerine kiralamak istiyordu. Bu teklife Fenerbahçe hayır cevabı verdi. Böylece konu kapanmış oldu” dedi.





Quiqe Pina, Güzia’nın neden hazırlık kampında ve maçlarda yer almadığı yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi: “Bunu Teknik Direktör Aykut Kocaman’a sormak gerekir. Guzia sakat değil ve tam çalışmalara katılıyor. Formunda olduğunu da tahmin ediyorum. Ancak hocanın neden ona şans vermediğini kendisine sormak gerekir.”



Pina ayrıca, Güiza’nın bilerek karantinaya çekilebileceği yorumunda bulundu.



