Guiza bu sezona hızlı başladı

İspanya Birinci Futbol Ligi ''La Liga''da gol kralı olduktan sonra geçen sezon Fenerbahçe'ye transfer olan, ancak sezona iyi başlayamayan Daniel Gonzalez Guiza, bu sezona ise hızlı başladı.

Fenerbahçe'nin geçen sezon başında büyük ümitlerle transfer ettiği ve 4 yıllık sözleşme imzaladığı İspanyol futbolcu, geçen sezon ligde 14 maçta attığı 3 gole, bu sezon ilk 4 haftada ulaştı.

Güney Afrika'daki FIFA Konfederasyon Kupası'nda İspanya Milli Takımı ile mücadele eden Güiza, takımının Güney Afrika'yı 3-2 yenerek 3. olduğu maçta attığı 2 golle dikkatleri üzerine çekti. Milli takımdan sonra İspanya'ya transfer olacağı şeklindeki haberlerin ardından Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıklarına geç katılan İspanyol futbolcu, sarı-lacivertli takımda sezona iyi başlangıç yaptı.

Ligin ilk haftasında Denizlispor'a iki gol birden atarak, sezona gollerle başlayan İspanyol golcü, dün akşam da Manisaspor'a attığı 1 golle, 4. haftada 3 gole ulaştı.

Güiza'nın bu sezon ligde attığı goller ve aldığı süre şöyle:

Hafta Maç Süre Gol Sonuç

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1. hafta Denizlispor-FB 88 2 0-2

2. hafta FB-Sivasspor 90 - 3-0

3. hafta Diyarbakırspor-FB 90 - 1-3

4. hafta FB-Manisaspor 90 1 2-1

-GEÇEN SEZON 14 HAFTADA 3 GOL ATMIŞTI-

Daniel Güiza, geçen sezon 14 haftada sadece 3 gol atarak, düş kırıklığı yaratmıştı.

Fenerbahçe'de geçen sezon ilk 14 lig maçında da sahaya ilk 11'de çıkan Güiza, ilk golünü 4. haftada Kadıköy'deki Gençlerbirliği kaydetmişti.

Güiza'nın geçen sezon 3 gole ulaştığı 14 maçlık istatistiği şöyle:

Hafta Maç Süre Gol Sonuç

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1. hafta Gaziantepspor-FB 90 dakika - 1-0

2. hafta FB-İstanbul B.şehir Belediyespor 90 dakika - 2-0

3. hafta Hacettepe-FB 90 dakika - 2-1

4. hafta FB-Gençlerbirliği 82 dakika 1 3-0

5. hafta Sivasspor-FB 90 dakika - 2-1

6. hafta FB-Kayserispor 90 dakika - 1-4

7. hafta Kocaelispor-FB 90 dakika 1 2-3

8. hafta FB-Bursaspor 90 dakika - 5-2

9. hafta Eskişehirspor-FB 90 dakika - 2-2

10.hafta FB-Galatasaray 72 dakika - 4-1

11.hafta FB-Ankaraspor 90 dakika - 2-0

12.hafta Ankaragücü-FB 90 dakika - 0-0

13.hafta FB-Beşiktaş 90 dakika 1 2-1

14.hafta Denizlispor-FB 90 dakika - 0-1

-AVRUPA'DA ''HAT-TRICK'' YAPTI-

Güiza, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Macaristan'ın Honved takımını İstanbul'da 5-1 yendikleri maçta, 3 gol birden atarak, hat-trick yaptı.

Geçen sezon Avrupa'da Fenerbahçe formasıyla çıktığı Avrupa Şampiyonlar Ligi ön elemesinde ve grupta oynadığı 9 maçta 3 gol atan İspanyol golcü, bu sezon 1 maçta geçen sezon attığı gole ulaştı.

