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Spor

Güiza alemlerde

Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü, önceki gece geç saatlerde iki bayan arkadaşıyla gittiği barda görüntü almaya çalışan gazetecilere saldırdı.

12 Kasım 2008 02:00



Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü, önceki gece geç saatlerde iki bayan arkadaşıyla gittiği barda kafayı bulunca görüntü almaya çalışan gazetecilere saldırdı. Ayakta durmakta zorlanan Daniel Güiza, herkese tehditler savurdu.


Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak şu ana kadar beklenileni veremeyince adeta bunalıma giren Güiza, teselliyi kadehlerde aramaya başladı.

İspanyol yıldız, özellikle Galatasaray derbisinde bomboş kaleye topu gönderemeyince hakkındaki eleştiriler daha da artmış tepkiler de çoğalmıştı. Bu da zaten bozuk olan Güiza'nın moralini daha da bozdu.

MAKİNELERİ ALMAK İSTEDİ

İyice strese giren Güiza, önceki gecen geç saatlerde iki bayan arkadaşıyla birlikte İstanbul Taksim'deki Hayal Kahvesi adlı bara gitti. İki bayan arkadaşıyla kafaları bulan yıldız futbolcu çıkışta gazetecileri görünce çılgına döndü. Güiza, basın mensuplarının üstüne yürüyüp makinalarını almak istedi.

BAŞKA BİR BARA KAÇTI

Gazetecilerden kaçmaya çalışan Fenerbahçe'nin golcüsü Güiza, bu defa yine Taksim'deki Turkish Light isimli bara korumalarla birlikte girmekte buldu çareyi. Ayakta durmakta hayli zorlanan futbolcu sürekli olarak gazetecileri tehdit etmekten de geri kalmadı. Geç saatlere kadar burada da demlenen yıldız oyuncunun bu tavrı da herkesten büyük tepki aldı.

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