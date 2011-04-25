Güiza ağlamaktan konuşamadı

T24 - Bucaspor'a attığı golden sonra göz yaşlarına hakim olamayan Güiza,canlı yayın da duygularını anlatmaya çalışırken ağlamaktan konuşamadı.







Bucaspor maçına kadar bu sezon sadece 7 dakika forma giyen Daniel Güiza, İzmir'de oynanan maçta takımının 4. golünü atarak uzun süren sessizliğini bozdu. Attığı golden sonra göz yaşlarına hakim olamayan Güiza, katıldığı LİG TV canlı yayınında da ağlamaktan konuşamadı. Üzerindeki büyük stresten dolayı mutluluk göz yaşları döken Güiza, "Sezon boyunca çok dakika alamadım. Ben sürekli oynamak istiyorum ama oynayamadım. Benim gibi sürekli oynamak isteyen bir oyuncu için bu süreç gerçekten zor ve bu süreçte kendimi çok kötü hissettim. Şampiyonluk yolunda attığım bu gol gerçekten çok değerli” açıklamasını yaptı.



Güiza röportaj verirken attığı golden sonra gözyaşlarını tutamamasının sorulmasını üzerine yeniden gözyaşlarına boğuldu ve bir süre bekledikten sonra röportaja devam etti. İspanyol futbolcu, "Gerçekten çok uzun bir zaman oldu. Uzun zaman sonra taraftarın beklediğine karşılık verdim. Sezon boyunca oynamadığınız zaman kendinizi çok kötü hissediyorsunuz, İnşallah attığım bu golle takımın şampiyonluğunda pay sahibi olurum. " dedikten sonra fazla konuşmadı.





YILDIRIM TEBRİK ETTİ, FUTBOLCULAR OMUZLARA ALDI



Güiza’nın canlı yayında ağladığını gören Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hemen Daniel Güiza’yı arayarak “Biz seni çok seviyoruz, taraftarlar çok seviyor, takım çok seviyor” dedi. Güiza maçtan sonra da soyunma odasında arkadaşları tarafından omuzlara aldı.





343 GÜN SONRA LİGDE GOL ATTI



Süper Lig'de en son golünü geçen sezon 16 Mayıs 2010'da oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında attı Güiza... Bu sezon Süper Lig'de 2. kez şansı bulan İspanyol oyuncu, Süper Lig'de 343 gün sonra gol attı. Güiza, bu sezon 27 Ocak 2010'da Ziraat Türkiye Kupası maçında oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği ve 7 Mart 2010'da Süper Lig'de oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe müsabakalarında forma giymişti.