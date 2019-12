-GÜİZA: 1,5 YIL SAKAT OYNADIM MADRİD (A.A) - 26.09.2010 - Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Daniel Güiza, AS gazetesinde bugün yayımlanan demecinde, 1,5 yıl sakat oynadığını belirtti. Sol ayak topuğundaki tendonlardaki sakatlıktan dolayı İspanya'da ameliyat olan ve şu anda ailesinin yaşadığı Jerez de la Frontera kenti yakınlarında bulunan Güiza, ağrılardan kurtulmak için 1,5 yıldır her maçtan önce iğne olduğunu ve bu iğnelerin artık kemiğe zarar vermeye başladığını, çok ağrı çektiğini anlattı. Güiza, ''Güvendiğim için İspanya Milli Takımı'nın doktoru Juan Cota'ya ameliyat oldum. Tüm operasyon 40 dakika sürdü. Kötü durumdaki kemiği alıp, tendonları ve içerisini tamamen temizlediler'' dedi. ''Fenerbahçe'deki durumun nasıl'' sorusuna da Güiza, ''Şimdi her şey iyi. Başkan (Aziz Yıldırım) fikir değiştirdi ve şu an benimle arası iyi. İspanya'ya gelmeden önce beni yemeğe davet etti ve İspanya'ya gelip, burada ameliyat olmama ve 3 hafta burada kalmama izin verdi. Artık işler iyi. Tüm sorunlar benim Rubin Kazan'a gitmemi istediğinde başladı. Bana onlarla imzalamam gerektiğini söylüyordu. Ben ise istemediğim yerde oynamak istemiyordum. Ayrıca son ana kadar bana çok iyi davranan Hercules gibi İspanyol kulüplerinden gelen teklifler vardı. Ben İspanya'ya gelerek Güiza olduğumu göstermek istiyordum'' yanıtını verdi. Güiza, Rubin Kazan'a gitmemesinin nedenini ise ''Yaşamak için soğuk bir yer ve hava da çok soğuk. Ayrıca orada 6 kazanacaksam zaten Türkiye'de de 6 kazanıyorum, değmezdi. Üstelik İspanya'ya dönme arzum var'' diye açıkladı. Fenerbahçeli futbolcu, kendisini isteyen İspanyol kulüpleri arasından Getafe'nin ''sadece kiralık opsiyonunu'' göz önünde tuttuğunu, ''La Liga'ya onunla dönüp, büyük şeyler yapmak istiyordum. Tüm yaz boyunca en iyi teklif onlardan geldi'' diye bahsettiği Hercules ile ise bonservis bedelinde anlaşılamadığını ifade etti.