Güiza 11'de, Semih yedek



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Gaziantepspor maçında takımını tek forvet düzeniyle sahaya sürdü.



Sarı-lacivertli takımda ortaya koyduğu performans nedeniyle eleştirilerin odağı olan İspanyol forvet Güiza, Gaziantepspor karşısında 11 kişilik kadroda yer buldu.



Teknik direktör Aragones, kupada yedekler arasında yer verdiği İspanyol oyuncuyu, lig mücadelesinde tekrar kadroya dahil ederken, uzun yıllar yedek beklediği için "Nöbetçi golcü" şeklinde anılan Semih, yedek kaldı.



Bursaspor ile yapılan Fortis Türkiye Kupası mücadelesinde 11 kişilik kadroda yer alan Semih, ligde tekrar kulübeye döndü.



Maç öncesi, taraftarlardan destek gören Güiza, taraftarların çağrısı üzerine tribünlere giderek seyirciyi selamladı.



