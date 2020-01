Guinness'e aday tarihi köprü 1306 metre ölçüldü

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE\'nin Uzunköprü İlçesi\'nde 1443 yılında inşa edilen tarihi taş köprünün Guinness Dünya Rekorlar Kitabı\'nda yer alması için yapılan incelemede 1306.2 metre olduğu tespit edildi. Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, Çin\'de 2 bin metrelik bir taş köprü olduğunu hatırlatarak, \"Söz konusu taş köprü Çin\'de, Asya\'da olduğu için bizimki de Avrupa\'nın en uzun taş köprüsü olduğunu söyleyebileceğiz\" dedi.

Uzunköprü İlçesi\'ne adını veren ve Ergene Nehri\'nin üzerinden geçen tarihi taş köprü, Guinness Dünya Rekorlar Kitabı\'na girmesi için aday gösterildi. Uzunköprü Belediye Başkanlığı dünyanın en uzun tarihi taş köprüsü unvanı için Guinness Dünya Rekorlar Kitabı\'na girmek için talep de bulundu. Kitabın Türkiye\'ye danışmanı Prof. Dr. Orhan Kural ve Aydın Türgücü, ilçedeki taş köprüde incelemelerde bulunarak tekerlekli metre ile ölçüm yaptı. Köprüyü baştan başa ölçen Aydın Türkgücü, tarihi taş köprünün 1306.2 metre olduğunu açıkladı. Guinness ekibi, köprünün toprak altında kaldığı öne sürülen bölümlerde de incelemeler yaptı.

\'DÜNYA OLMAZSA, AVRUPA\'NIN EN UZUN KÖPRÜSÜ OLACAK\'

Uzunköprü Belediye Başkanı CHP\'li Enis İşbilen, başvuruları sırasında Çin\'de 2 bin metrenin üzerinde uzunluğa sahip bir taş köprü olduğunu öğrendiklerini ifade ederek, \"Tarihi köprümüzün Guinness Dünya rekorlarına yazılmasını talep ettik. Bu anlamda bir çalışma başlattık. Guinness\'in dünyanın en uzun taş köprüsü kategorisinde köprümüzün yer alması için başvuruda bulunduk. Aldığımız bilgiye göre, Çin\'de 2 bin metreyi aşan bir köprü olduğunu öğrendik. Şu anda Çin\'de köprü üzerinden araç geçmiyor. Genişlik anlamında bir fakrımız var. İlgili müracaatlarda bulunacağız. Eğer bu şekilde yer almazsa, söz konusu taş köprü Çin\'de Asya\'da olduğu için bizimki de Avrupa\'nın en uzun taş köprüsü olduğunu söyleyebileceğiz\" dedi.

Guinness Dünya Rekorlar Kitabı Türkiye danışmanı ve İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, talep üzerine köprüyü ölçmek için geldiklerini söyledi. Tarihi köprüyle ilgili yeni bir kategori açılması için teklifte bulunacaklarını anlatan Prof. Dr. Kural, \"Uzunköprü dünya çapında eser. Rekorlarla birlikte topluma yararlı olmaya çalışıyoruz. Guinness Rekorlar Kitabı\'nda yeni bir kategori açılması için yani \'üzerinden araç geçebilen dünyanın en tarihi taş köprüsü ve uzun köprüsü olarak\' başvurusunda bulunuyoruz. Bir kısmı toprak altında kaldığı söyleniyor, bunu da değerlendireceğiz. UNESCO Kültür Mirası Listesi\'nde aday, eminim o zaman daha çok insan gelecektir. Türkiye\'de her sene 25 kadar rekor başvurumuz oluyor. Guinness Dünya Rekorlar Kitabı\'nda şuanda 100 kadar Türk rekoru var ancak bu her an değişebilen bir durum. Guinness Dünya Rekorlar Kitabı birinci prensibi her an rekor kırılabilir olması. Türkiye\'de de onların verdiği şartnamelere göre hareket ediyoruz. İnsanları rekora karşı bir hevesleri var. Sadece Türkiye\'de değil, dünyada da böyle\" dedi.

TAŞ KÖPRÜNÜN TARİHİ

Uzunköprü 1426-1443 yılları arasında Osmanlı padişahı II. Murad tarafından, dönemin baş mimarı Muslihiddin\'e yaptırıldı. Köprü yapıldığında 1392 metre uzunluğunda, 6.80 metre genişliğinde, 13.56 metre yüksekliğinde ve 174 kemerliydi. Taş ayakları arasında fil, aslan, kuş figürleri ile geometrik motifler yer alıyor. Köprü Osmanlı\'nın Balkanlara ve Anadolu\'ya yaptığı seferlerde doğal bir engel olarak karşılarına çıkan Ergene Nehri\'ni aşmak için kuruldu.

FOTOĞRAFLI