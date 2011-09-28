T24 LogoT24 Logo
Gündem

Güçlükonak'ta mayın patlaması: 3 yaralı GÜÇLÜKONAK (A.A)

28 Eylül 2011 19:17

-Güçlükonak'ta mayın patlaması: 3 yaralı  GÜÇLÜKONAK (A.A) - 28.09.2011 - Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde bir aracın geçişi sırasında meydana gelen mayın patlamasında biri öğretmen 3 kişi yaralandı. Şırnak Valisi Vahdettin Özkan, Güçlükonak ilçesi Paravana Deresi mevkisinde bir aracın geçişi sırasında, yola döşenmiş mayının patladığını belirterek, ''Masum ve sivil vatandaşlara yönelik bir eylem. Biri öğretmen, 3 kişi mayın patlaması sonucu yaralandı'' dedi. Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24