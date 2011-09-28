-Güçlükonak'ta mayın patlaması: 3 yaralı GÜÇLÜKONAK (A.A) - 28.09.2011 - Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde bir aracın geçişi sırasında meydana gelen mayın patlamasında biri öğretmen 3 kişi yaralandı. Şırnak Valisi Vahdettin Özkan, Güçlükonak ilçesi Paravana Deresi mevkisinde bir aracın geçişi sırasında, yola döşenmiş mayının patladığını belirterek, ''Masum ve sivil vatandaşlara yönelik bir eylem. Biri öğretmen, 3 kişi mayın patlaması sonucu yaralandı'' dedi. Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.