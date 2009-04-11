Güçlükonak katliamına soruşturma açıldı

Diyarbakır Başsavcılığı, 1996’da Güçlükonak’ta 11 köylünün katledilmesiyle ilgili soruşturma başlattı.



Başsavcılık, eski bakan Adnan Ekmen’in Taraf gazetesine “Katliamı PKK değil, JİTEM yaptı” demesi ve Albay Levent Göktaş’ın olayın sorumlusu olduğunu ihbar eden mektup üzerine harekete geçti. Türkiye’nin yetersiz soruşturmadan AİHM’de mahkûm olduğu katliamla ilgili dosyayı açan Başsavcılık, o dönem bölgede görevli askerlerin ifadelerini alacak, Ekmen’i de dinleyecek.



Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde 1996 yılında 11 köylünün önce kurşunlanıp sonra yakılarak öldürülmesiyle ilgili katliam dosyası Ergenekon davasıyla gündeme gelen itiraflar üzerine yeniden açıldı. Diyarbakır Başsavcılığı’nın “Katliamı PKK değil, JİTEM yaptı” diyen dönemin Devlet Bakanı Adnan Ekmen’in ifadeleri üzerine dosyayı raftan indirdiği, bu kapsamda katliam tarihinde bölgede görev yapan korucular ve subay-yedek subayların isimlerini belirleyip ifadelerini alma aşamasına geldiği ortaya çıktı.



Güçlükonak-Ergenekon hattını kurabilecek soruşturma kapsamında tüm iddia ve bilgileri derleyen Başsavcılık, dün (10 Nisan 2009) de katliamdan şimdi Ergenekon tutuklusu olan emekli albay Levent Göktaş’ın sorumlu olduğunu açıklayan devre arkadaşı subayın mektubunu dosyaya ekledi.



Evlerinden alındılar



Koçyurdu köyünden dördü korucu 11 kişinin bulunduğu minibüs önce ağır silahlarla taranmış, ardından da ateşe verilerek yakılmıştı. Resmi yetkililer ve Genelkurmay, olayı PKK’nın yaptığını açıklamıştı. PKK ise saldırıyı üstlenmemişti. Ancak olayın ardından İHD’nin de aralarında bulunduğu Barış İçin Aydınlar Grubu bölgede köylülerle de görüşerek rapor hazırlamıştı. Öldürülen 11 kişiden altısının katliamdan üç gün önce evlerinden gözaltına alındığı ve o tarihe kadar taburda tutuldukları, diğer dört korucu ile minibüs şoförünün ise olay günü yine evlerinden askerler tarafından göreve çıkarıldığı bu raporda yer almıştı. Bunun en ciddi kanıtı da vücutları elbiseleri üzerlerindeki hesap makinesi vb. tüm malzemeler yanarak kül olan bu kişilerin tümünün kimliklerinin sapa sağlam ve askerin elinde çıkması olmuştu. Katliamda yaşamlarını yitirenlerin yakınlarının olay soruşturulmayınca başvurduğu AİHM etkili soruşturma yapmadığı gerekçesiyle Türkiye’yi bu ailelere tazminat ödemeye mahkum etmişti.



Devre arkadaşı: Levent sorumlu



Diyarbakır Başsavcılığı, Güçlükonak dosyasına önemli bir belge ekledi. Ergenekon tutuklusu emekli Albay Levent Göktaş’ın devre arkadaşı olduğunu belirten Z.S. adlı kişinin ihbar mektubunda şunlar yer aldı: “Bölgede örtülü faaliyetler kapsamında birçok sivil ortadan kaldırılmıştır. Bu şahıslar için öncelikle -komutan- bu tür görevlerin yapılabileceği konusunda emir veriyordu. Levent, bu dönemde ilgili kişilerle defalarca görüştü. Listeleri aldıktan sonra konuyu tetkik ediyor ve gerçekten suçlu olduğu düşünülen şahıslar ortadan kaldırılıyordu. Şırnak bölgesinde bir yolcu minibüsünün taranmasından Levent sorumludur. Bu konuyu daha önce ordudan atılan Bülent Yılmaz’dan (MAK da tim komutanı iken adam kaçırarak fidye istemekten tutuklandı) işittim. Şırnak’ta Gülyazı veya Güçlükonak bölgesindeki bu eylem MAK personeli tarafından yapılarak PKK tarafından yapılmış görüntüsü verilmiştir.”



Bu arada Levent Göktaş’ın, mektubu yazan kişinin devre arkadaşı olduğunu kabul ettiği, ancak suçlamaları reddettiği ileri sürüldü.

