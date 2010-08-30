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Ekonomi

'Güçlü yen krizi'ne müdahale

Yenin değerindeki yükselmeye karşı harekete geçmesi için baskı altında olan Japon Merkez Bankası olağanüstü toplanarak alınacak bir dizi önlemi açıkladı.

30 Ağustos 2010 03:00

T24- Yenin değerindeki yükselmeye karşı harekete geçmesi için baskı altında olan Japon Merkez Bankası olağanüstü toplanarak alınacak bir dizi önlemi açıkladı.



Merkez bankası, Japon iş çevrelerine daha fazla kredi sağlanabilmesi için, özel bankalara daha büyük miktarda fon aktarılmasını kararlaştırdı.


BBC'de yer alan habere göre, Japon para birimi yen, Ağustos ayı içinde Amerikan doları karşısında son 15 yılın en yüksek değerine ulaştı.


Yenin dolar karşısında değerlenmesi, Japonya'nın ihraç ürünlerini daha pahalı hale getiriyor.


Japonya başbakanı Naota Kan bu konuda önlemler alma sözü vermişti. Birçok Japon şirketi, yenin bu derece yüksek kalması durumunda, üretimi ülke dışına kaydıracağını söylüyor.


Ekonomi uzmanları, değerlenen yenin Japonya'nın hassas durumdaki ekonomik iyileşmesini baltalamasından kaygı duyuyor.


BBC'nin Tokyo muhabiri Roland Buerk, Japon Merkez Bankası Başkanı Masaaki Shirakawa'nın yen krizine bir çözüm bulmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri gezisinden bir gün erken dödüğünü kaydediyor.


Japonya'nın tam bir deflasyon batağı içinde oluğuna işaret edilerek, alınan son önlemlerin etkili olup olmayacağı konusunda kuşkular bulunduğu belirtilmekte.

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