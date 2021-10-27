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Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem toplantılarının "yasama" ayağı mutabakatla sonuçlandı

Toplantıda, "yürütme" bölümüne geçen heyet, cumhurbaşkanının tarafsız ve sorumsuz olması, icrai yetkilerinin bulunmaması ve 7 yıllığına bir kez seçilmesi konusunda uzlaştı

27 Ekim 2021 21:20

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi yetkilileri, sözlü ve yazılı soru önergesi, gensoru, Meclis araştırması ve soruşturması ile Meclis'in bütçe hakkı başlıklarını görüşerek mutabakata vardı.

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