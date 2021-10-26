Gübrede ihracat yasağı esnetildi

Gübrede ihracat yasağının kapsamı daraltıldı. Organik, suda çözünebilir özel gübreler ihracat yasağı kapsamının dışına çıkarıldı. Dünya'dan Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre gübre sektörünün yoğun tepkisi ve Ticaret Bakanlığı ile yapılan çalışmalar sonucunda gübre ihracatında geçen hafta yürürlüğe giren ihracat yasağı kararı esnetildi. Bazı gübreler ihracat yasağı kapsamı dışına alınarak ihracatı tekrar serbest bırakıldı.

Yapılan düzenleme ile yaygın olarak kullanılan ve piyasada fiyatı en çok yükselen DAP, üre, nitratlı gübrelerde ihracat yasağı devam ediyor. Ancak, daha çok küçük ve orta ölçekli işletmelerin üreterek ihraç ettiği organik gübreler, suda çözünebilir, borlu, leonardit ve benzeri özel gübrelerin ihracat yasağı kalktı.

"Yasağın kalkması gübre fiyatlarını artırmayacak"

Gübre ihracatı ile ilgili yasağın esnetilmesini ve bazı gübrelerin kapsam dışına alınmasını değerlendiren gübre sektörü temsilcileri önemli bir yanlıştan dönüldüğünü belirtti. Sektör temsilcileri şöyle konuştu:

"Toptan her şeyi yasaklamak zaten doğru değildi. Derdimizi anlatmaya çalıştık. Sağ olsunlar bize hak verdiler ve organik gübreler, suda çözünebilir, özel gübreler, ihracat yasağı kapsamının dışına alındı. Kaldı ki, bu gübrelerde Türkiye Avrupa'da özellikle Almanya, Hollanda, İspanya'da pazar hakimiyetine sahip. Biz her zaman öncelikle Türkiye'deki çiftçilerin gübreye erişmesini ve almasını istiyoruz. Ama ihtiyaç fazlası varsa onun da ihracatını yapmanın engellenmemesi gerekiyor. Kimse endişe etmesin, bu özel gübrelerde ihracat yasağının kalkması gübre fiyatlarını da artırmayacaktır."