Gübre yüklü tır okulun istinat duvarında asılı kaldı

Meydan Mahallesi'ndeki Ermenek Tarım Kredi Kooperatifi önünde park halinde bulunan '07 R 474' plakalı gübre yüklü tır, freninin boşalması sonucu kendiliğinden hareket etti. Yokuş aşağı giden tır, birkaç metre ilerideki Cumhuriyet Ortaokulu'nun istinat duvarını aştıktan sonra çam ağacına çarptı. İstinat duvarı ile ağaç arasında asılı kalan tır, paniğe neden oldu.



Ali Bardak'ın Anadolu Ajansı'ndaki haberine göre, olay sırasında derste olan öğrenciler, gürültü üzerine dışarı çıktı. Okulun bahçesi, güvenlik amacıyla boşaltıldı.



Tır, daha sonra çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.



