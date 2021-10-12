"Gübre fiyatlarında 2 kattan fazla artış var"

Gübre Üreticileri İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Metin Güneş, gübre sektöründe ihracatın kayda bağlanması hakkında yaptığı değerlendirmede, “Azotlu ürünler üzerinde çalışma yapılması bekleniyordu, fakat yayınlanan tebliğ bütün gübreleri kapsıyor. Bu konu ile ilgili net bir açıklama yapılması gerekiyor." dedi.

Bloomberg'de yer alan habere göre Gübre Üreticileri İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Metin Güneş, gübre sektöründe ihracatın kayda bağlanmasının fiyatları düşürme konusunda etkisini anlattı.

Bloomberg HT’ye konuk olan Güneş, “Azotlu ürünler üzerinde çalışma yapılması bekleniyordu fakat yayınlanan tebliğ bütün gübreleri kapsıyor. Bu konu ile ilgili net bir açıklama yapılması gerekiyor. Çiftçinin erişimi konusunda ihracatın kayda bağlanması konusu olabilir. Sıvı ürünler organik ürünler gibi ürünlerin daha kolaylaştırılması lazım.” dedi.

Güneş ayrıca, 2020 yılında Türkiye’de gübre kullanımı 7 milyon tonun üzerinde olduğunu ve gübre fiyatlarında geçen seneye kıyasla iki kattan fazla artış olduğu belirttirken, “Biz ithalatçı bir ülkeyiz, Döviz ve finansman maliyetleri baskı oluşturuyor.” dedi.