"Gübre 16 ayda 31 kez zam yedi; çiftçi en az dekarda 250 TL'yle desteklenmezse seneye çok vahim durumlar bizi bekliyor"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gübre desteğini dekar başına 20 TL olarak açıkladı. Ziraat Mühendisi Faik Toy, “16 ayda gübre tam 31 kez zam yedi. Çiftçi en az dekarda 250 TL gübre destekleriyle desteklenmezse seneye çok vahim durumlar bizi bekliyor” dedi. Çiftçi Mehmet Kani ise, “ÜRE gübresinin torbası 487 lira olmuş. Patatesimizi ektik. Tarlada mı kalacak, satılacak mı, satılmayacak mı? Yarınımız belirsiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; 2021 yılında dekar başına 20 TL olan gübre desteğini, bu yıl için 32 TL olarak açıkladı. Pakdemirli, “Üreticimiz ve yetiştiricimiz, maliyetlerindeki artıştan endişe etmesinler. Onlar ekip biçmeye devam etsinler" dedi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise daha önce “Bir karış boş toprak bırakmayın hepsini ekin” sözleriyle çiftçilere seslenmişti.

"Önümüzdeki yıl gübrenin kuraklığını yaşayacağız"

Desteklerin yetersizliğini gübre fiyatları üzerinden açıklayan Ziraat Mühendisi çiftçi Faik Toy, ANKA Haber Ajansı'na şu değerlendirmelerde bulundu:

"16 ayda gübre tam 31 kez zam yedi. DAP gübresi 2 bin 200 TL’den 8 bin TL’ye çıktı. ÜRE gübresi 1800 TL’den 9 bin 200 TL’ye çıktı. CAN gübre bin TL’den 5 bin 850 TL’ye çıktı. Maalesef Sayın Bakan’ın açıkladığı dekara 16 lira olan gübre desteği 2021 yılı için 20 TL’ye çıkarılmış yani bir dekar için gübre desteği 4 TL arttırılmış. Oysa çiftçimiz bu sene buğday üretimi için bir dekarda kuru tarımda 500 TL gübre kullanacak. Sulu tarımda 800 TL gübre kullanacak. Bir dekarda 500 TL gübreye karşılık arttırılan gübre desteği 4 TL. 20 TL’nin 5 misli dahi verilse çiftçi gübre ihtiyacını karşılayamayacak.”

Üreticilerin yeni sezonda gübresiz ekim yaptığını belirten Toy, "Önümüzdeki sene gübrenin kuraklığını yaşayacağız. Rekoltede büyük düşüşler olacak. Çiftçi en az dekarda 250 TL gübre destekleriyle desteklenmezse önümüzdeki sene çok vahim durumlar bizi bekliyor" diye konuştu.

"Destek ödemeleri bir yıl geriden geliyor"

Tarımsal desteklerin bir yıl sonra ödendiğini söyleyen Faik Toy, "2022 yılı üretimi için 32 TL’ye çıkarılmış gübre desteği. Oysaki 2022 yılının desteği 2023 yılında ödenecek. Çiftçi şu an para bulup gübre alamıyor. 2023 yılında alacağı 32 TL çiftçinin neyine yarayacak? Desteklemeler eskiden bir sene geriden geliyordu. Şimdi 1 buçuk iki yılı bulmaya başladı” dedi.

"Doğalgaz zammı, gübre fiyatlarının artması demek"

Toy, doğal gaza yapılan zamla beraber gübre fiyatlarının daha da artacağını vurgulayarak şunları söyledi:

"Maalesef bu gübre sorunu daha da devam edeceğe benziyor. Doğalgaza zam yapılması demek gübre fiyatlarının direkt artması anlamına gelir. Hasat ortasında buğday arpa ithal edeceğine gübre ham maddesini ithal edip gübre sanayicisine bunu zararla satsaydı. ‘Buyurun ben size ucuz hammaddesi getirdim, zararla satıyorum. Siz de çiftçime ucuz gübre üretin’ diyebilirlerdi. Ama ipin ucu kaçtı. Şu noktada yapılacak tek şey acil bir şekilde yüksek miktarda çiftçiye gübre desteğinin verilmesi.

Maalesef Sayın Bakan her açıklamasında, ‘Biz çiftçimizi kayırıyoruz, çiftçimizi çok iyi destekliyoruz’ diyor. Ama sahaya indiğinizde çiftçilerle görüştüğünüz zaman çiftçi feryat figan ediyor. ‘Nerede bu destekler’ diyor."

"Bize güvence verin, bir parmak boş yer bırakmayalım"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan İzmirli çiftçi Mehmet Kani ise “ÜRE gübresinin torbası 487 lira olmuş. 8 buçuk lira mazot. Bütün girdiler yüksek. Peki bir karış boş yer bırakmadık. Patatesimizi ektik. Tarlada mı kalacak, satılacak mı, satılmayacak mı? İthalat mı olacak? Yarınımız belirsiz. Bize güvence verin madem. Bir karış değil, bir parmak boş yer bırakmayalım biz” dedi.

"Bakan, çiftçinin zarar ettiğini kendi ağzıyla ispat etti"

Yarından beklentisi olmadan üretim yaptığını söyleyen çiftçi Kani, “Tarım Bakanı, ‘Ürünleri maliyetinin üzerinde alacağız’ diye açıklama yapmış. Şimdiye kadar maliyetinin altında çiftçinin zarar ettiğini kendi ağzınızla ispat ediyorsunuz. Şimdiye kadar aklınız neredeydi” diyerek iktidara tepki gösterdi. (ANKA)