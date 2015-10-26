Guatemala'nın yeni devlet başkanı, eski komedyen Jimmy Morales oldu

Guatemala'daki başkanlık seçiminin galibi, eski komedyen Jimmy Morales oldu. İkinci turda oyların yüzde 72'sini alan Morales, yarışın diğer adayı Sandra Torres karşısında açık bir zafer elde etti.

Seçimlerin ilk turu eski Devlet Başkanı Otto Perez Molina'nın yolsuzluk suçlamaları nedeniyle istifa etmesinin ardından geçen ay yapılmıştı. Molina rüşvet karşılığı gümrük vergisi ödemeyen işadamlarını içine alan bir yolsuzluk ağına dahil olmakla suçlanarak dokunulmazlığı kaldırılmış ve tutuklanmıştı.

Guatemalalı seçmenler komedyen Morales'i, Molina'nın ardından taze bir başlangıç olarak görüyor. Morales 14 yıl süren bir televizyon programında komedyenlik yapmıştı. Oyların sayımından sonra konuşan Morales, "Ben başkan olarak bir görev aldım. Guatemala halkının verdiği bu görev bizi tüketen yolsuzlukla savaşmaktır" dedi.

Devlet tecrübesi bulunmayan Morales'in vaatleri arasında düşük vergiler ve sınırlı hükümet müdahelesi bulunuyor.

Morales bir siyasi programa ve ekibe sahip olmamak ve yalnızca seçmenlerin acılarını sömürmekle eleştiriliyor. Kürtaja ve eşcinsel evliliklere karşı olan Morales'in mensubu olduğu ve orduyla yakın bağları olmakla suçlanan Ulusal Yakınlaşma Cephesi'nin 158 sandalyeli mecliste sadece 11 milletvekili bulunuyor.