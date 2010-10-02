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Dünya

Guatemala'da yüzlerce kişiye cinsel hastalık bulaştırıldı

Amerikalıların 1946-1948 yıllarında yürüttüğü araştırma, cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı aşı geliştirmeyi amaçlıyordu.

02 Ekim 2010 03:00

ABD Guatemala'da yüzlerce kişiye cinsel hastalık bulaştırmış


Amerikalıların 1946 ve 1948 yıllarında yürüttüğü araştırma, cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı aşı geliştirmeyi amaçlıyordu.


Frengi körlüğe, ruh ve akıl hastalıklarına, hatta ölüme bile neden olabiliyor
Enfeksyona maruz kalanların çoğunun, onayına başvurulmayan ve üzerlerinde ne tür deney yapıldığının farkında olmayan mahkumlardan ve ruh hastalarından oluştuğu anlaşıldı.

Amerikan yönetimi şimdi bu araştırmadan dolayı özür diledi. Dışişleri Bakanı Hillary Clinton "etik değerlere aykırı" olarak nitelediği araştırmanın, "utanç verici olduğunu" söyledi.

Enfeksyona maruz kalan hastaların çoğunun yeterli bir tedaviden yararlanmadığı belirtiliyor. Frengi, kalp rahatsızlıkları, körlük, ruh sağlığının bozulması gibi sonuçlara yol açabiliyor; hatta ölüme neden olabiliyor.

Amerikalıların araştırma programına ilişkin kanıtları ortaya çıkaran Profesör Susan Reverby, dönemin Guatemala hükümetinin de deneylere izin verdiğini söyledi.

60 Yıldan fazla bir süre önce yürütülen deneylerin ayrıntılarına ilişkin soruşturma başlatıldı, fakat etkilenen kişilere tazminat ödenmesi yönünde bir teklif yapılmış değil.

Profesör Reverby'nin ortaya çıkardığı kanıtlara göre, Amerikalı doktorlar ayrıca, penisilinin frengiyi sadece tedavi etmekle kalmayıp, tümüyle engelleyip engellemediğini anlamak için fahişelere de frengi virüsü bulaştırmışlar.

Bu kişilerin daha sonra tedavi edildiği, fakat tümünün iyileşip iyileşmediğinin belirsiz olduğu da kaydediliyor.


 

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