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Dünya

Guatemala'da toprak kayması; en az 30 ölü

Guatemala'da yaşanan faciada 30 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaraladı

03 Ekim 2015 18:45

Orta Amerika ülkesi Guatemala'nın başkentinde perşembe gecesi yaşanan toprak kaymasında en az 30 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi de yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.

Başkent Guatemala’nın 15 kilometre doğusundaki Cambray'da 90 metrelik bir yamaçtan aşırı yağışlar nedeniyle kopan toprak parçası, yerleşim yerine düştü. Associated Press'in haberine göre; yetkililer 125'i aşkın evin toprak altında kaldığını ya da zarar gördüğünü söylüyor. Yaklaşık 600 kişinin kayıp olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.

Cumhurbaşkanı Alejandro Maldonado, ABD ve Küba'nın da aralarında bulunduğu birkaç ülkeden yardım teklifi aldıklarını açıkladı. Maldonado, "Güzel bir ülkeyiz ama ne yazık ki bu tür felaketlere karşı savunmasızız" dedi. 

Bölgeye yüzlerce kurtarma görevlisi gönderildi. Faciadan 15 saat sonra çöken bir evin enkazından sağ bir adam çıkarıldı.

Gönüllü itfaiyeciler adına açıklama yapan Julio Sanchez, aralarında iki bebeğin de bulunduğu ölülerin geçici bir morga kaldırıldığını söyledi. 

Arama kurtarma çalışmaları çetin hava şartlarına rağmen devam ediyor.

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