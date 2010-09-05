-GUATEMALA'DA TOPRAK KAYMASI: 9 ÖLÜ GUATEMALA (A.A) - 04.09.2010 - Guatemala'da şehirlerarası bir yolda meydana gelen toprak kaymasın sonucu bir otobüs toprağa gömüldü, ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Yetkililerin verdikleri bilgiye göre, başkentin 80 kilometre ötesinde İnter-Amerikan karayolunda giden otobüs, toprak altında kaldı. Otobüstekileri kurtarmak için bölgeye ağır iş makineleri sevk edildiği bildirildi. Pasifik ve Meksika körfezindeki tropik hava sisteminin yol açtığı sağanak yağışlar, Guatemala'nın tümünde ve Meksika'nın güneyinde etkili oluyor. Meksika Körfezi'ndeki Tabasco eyaletinde seller yüzünden binlerce kişi tahliye edildi.