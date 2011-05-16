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Dünya

GUATEMALA'DA KATLİAM GUATEMALA (A.A) 

16 Mayıs 2011 10:03

-GUATEMALA'DA KATLİAM GUATEMALA (A.A) - 16.05.2011 - Guatemala'da Meksika sınırına yakın küçük bir kasabayı basan saldırganlar, 27 kişiyi öldürdü. Polis yetkilileri, Caserio La Bomba kasabasında meydana gelen olayda kurbanlarının çoğunu kafasının kesildiğini, kurbanlar arasında 2 kadının da bulunduğunu söylediler.  Pazar günü sabah saatlerinde yapıldığı tahmin edilen katliamın sebebini belirlemek ve çevrede başka kurbanların olup olmadığını öğrenmek için polis ve askerlerin katıldığı çalışmaların sürdürüldüğünü belirten yetkililer, olayın uyuşturucu kartelleri tarafından yapıldığından şüphelenildiğini kaydettiler. Büyük uyuşturucu kaçakçılarından kabul edilen Juan Jose Leon'un kardeşi Haroldo Waldemar Leon'un Cumartesi günü bölgedeki kırsal alanda öldürüldüğünü hatırlatan yetkililere göre, katliamın da bu olayla ilgisi olabilir. ABD'nin de yakalamak istediği Juan Jose Leon, 2008 yılında öldürülmüştü. Orta Amerika'da yer alan Guatemala'nın Meksika ile olan kuzey sınırı, başta kokain olmak üzere uyuşturucu maddelerin Güney Amerika'dan Kuzey Amerika'ya taşınmasında çok kullanılan bir güzergah olarak biliniyor.

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