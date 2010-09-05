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Dünya

Guatemala'da heyelan: 20 ölü

Guatemala'da şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

05 Eylül 2010 03:00

T24 - Guatemala'da şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi.


Acil durum yetkilileri, ülkenin batı kesiminde şehirlerarası bir yolda  meydana gelen toprak kaymasında bir otobüsün çamura batması sonucu ölenlerin  sayısının 10'a yükseldiği, yine aynı kesimde çamura batan bir evdeki 4 kişinin  öldüğünü belirtti.


Farklı yerlerde 6 kişinin daha öldüğünü bildiren Guatemala Devlet Başkanı  Alvaro Colom, ülke genelinde olağanüstü durum ilan etti.


Colom, son yağışların verdiği zararın 350 ile 500 milyon dolar arasında  olduğunu belirtti.


Guatemala'da dün meydana gelen heyelanda, otobüsün toprağa batması sonucu  ilk belirlemelere göre 9 kişi ölmüş, 25 kişi yaralanmıştı. Meksika Körfezi'ndeki  Tabasco eyaletinde ise sel yüzünden binlerce kişi tahliye edilmişti.

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