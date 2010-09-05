Guatemala'da heyelan: 20 ölü

T24 - Guatemala'da şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi.



Acil durum yetkilileri, ülkenin batı kesiminde şehirlerarası bir yolda meydana gelen toprak kaymasında bir otobüsün çamura batması sonucu ölenlerin sayısının 10'a yükseldiği, yine aynı kesimde çamura batan bir evdeki 4 kişinin öldüğünü belirtti.



Farklı yerlerde 6 kişinin daha öldüğünü bildiren Guatemala Devlet Başkanı Alvaro Colom, ülke genelinde olağanüstü durum ilan etti.



Colom, son yağışların verdiği zararın 350 ile 500 milyon dolar arasında olduğunu belirtti.



Guatemala'da dün meydana gelen heyelanda, otobüsün toprağa batması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi ölmüş, 25 kişi yaralanmıştı. Meksika Körfezi'ndeki Tabasco eyaletinde ise sel yüzünden binlerce kişi tahliye edilmişti.



