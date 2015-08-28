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Dünya
Deutsche Welle

Guatemala'da devlet başkanına istifa çağrısı

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da ortaya çıkan yolsuzluk skandalının ardından binlerce gösterici Devlet Başkanı Otto Perez'in istifasını istedi.

28 Ağustos 2015 12:52


Guatemala'nın başkenti Guatemala'nın merkezinde toplanan göstericiler, "hırsız" ilan ettikleri Devlet Başkanı Otto Perez'in derhal görevinden ayrılmasını talep ettiler. Göstericiler, ülkenin birçok yerinde karayollarını ulaşıma kapattılar.

Guatemala savcıları, Birleşmiş Milletler (BM) müfettişleri ile birlikte yürüttükleri soruşturma sonucunda gümrük teşkilâtında yolsuzluk amaçlı bir şebeke ortaya çıkarmış, Devlet Başkanı Perez'in yasadışı organizasyonun liderleri arasında yer aldığını saptamıştı.

Perez, istifa çağrılarına rağmen görevini sürdürmeye devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Orta AmerikaGuatemalaDevlet Başkanı Otto PerezBirleşmiş MilletlerDevlet Başkanı PerezDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BÖ

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