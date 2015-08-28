Guatemala'da devlet başkanına istifa çağrısı

Guatemala'nın başkenti Guatemala'nın merkezinde toplanan göstericiler, "hırsız" ilan ettikleri Devlet Başkanı Otto Perez'in derhal görevinden ayrılmasını talep ettiler. Göstericiler, ülkenin birçok yerinde karayollarını ulaşıma kapattılar.
Guatemala savcıları, Birleşmiş Milletler (BM) müfettişleri ile birlikte yürüttükleri soruşturma sonucunda gümrük teşkilâtında yolsuzluk amaçlı bir şebeke ortaya çıkarmış, Devlet Başkanı Perez'in yasadışı organizasyonun liderleri arasında yer aldığını saptamıştı.
Perez, istifa çağrılarına rağmen görevini sürdürmeye devam ediyor.