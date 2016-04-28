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Dünya

Guatemala'da çöp yığını çöktü; 3 ölü 10 yaralı

Ölen kişilerin 'çöp toplayıcıları' olduğu belirtildi

28 Nisan 2016 13:49

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da çöp yığınlarının çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Gönüllü itfaiye teşkilatı sözcüsü William Gonzalez, üst üste yığılan çöplerin çökmesiyle biri kadın 3 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını belirtti.

CNN Türk'te yer alan habere göre, bölgede bir kamyonun kısmen çöp yığını altında kaldığı, ölenlerin, çöplükte geri dönüştürülebilir materyal arayan ve "guajeros" olarak bilinen çöp toplayıcıları olabileceği öğrenildi.

Yetkililer, çöplükte çalışan yaklaşık bin kişiye alanı tahliye etmeleri çağrısında bulunulduğunu ancak bazı çalışanların bu uyarıyı 'dikkate almadığını' ifade etti.

Çöp yığınlarının, bölgede son dönemde etkili olan yağışlar sonucu göçmüş olabileceği kaydedildi.

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