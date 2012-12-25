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Dünya

Guatemala'da biri savcı 7 kişi öldürüldü

Meksika sınırına yakın bir bölgede cinayetlerin, uyuşturucu kartellerince işlenmiş olabileceğinin tahmin edildiği bildirildi

25 Aralık 2012 01:15

Guatemalalı'nın kuzeydoğusunda Meksika sınırına yakın bir bölgede, uyuşturucu kaçakçıları tarafından infaz edildiği sanılan biri savcı 7 kişinin ölü bulunduğu bildirildi.

Federal Savcı Irma Yolanda Olivares'in, sosyal hizmetlerde çalışan görevlilerin ve kimliği tespit edilemeyen 2 kişinin La Mesilla kenti yakınlarındaki bir otelin açılışına katıldığı, cesetlerinin ise otele yakın otoyoldaki bir cipin içinde bulunduğu belirtildi.

Başsavcılık sekreterliğinden yapılan açıklamada, kurbanlardan üçünün cesedinin cipin arkasındaki diğer bir araçta bulunduğu, cinayetlerin uyuşturucu kartellerince işlenmiş olabileceğinin tahmin edildiği bildirildi.

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