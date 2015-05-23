Guatemala'da 16 yaşındaki bir genç kızı linç edip, yaktılar

Guatemala'da 16 yaşındaki bir genç kız "bir taksi şoförünün ölümüne yol açtığını" öne süren yaklaşık 25 kişiden oluşan kalabalık tarafından yakılarak öldürüldü.

Independent’ın haberine göre, Rio Bravo’daki bir köyde meydana gelen olayda, kalabalık genç kızı, 68 yaşındaki taksi şoförü Carlos Enrique Gonzalez Noriega’nın ölümüne neden olan grubun içinde yer almakla suçluyordu. İddialara göre, Noriega’ya saldıran grup olaydan sonra kaçtı, ancak genç kız köydekiler tarafından yakalandı. Genç kızın öldürülmesini yaşlı kadın ve çocukların da izlediği görülürken, polis henüz öldürülen kızın kimliğini belirleyemedi.

Benzer bir olay Mart ayında da meydana gelmiş ve araba çalmakla suçlanan iki kişi linç edildikten sonra yakılmıştı.