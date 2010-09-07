-GUATEMALA VE MEKSİKA'DA ÖLÜ SAYISI 50 MEKSİKO (A.A) - 07.09.2010 - Guatemala ve Meksika'nın güneyinde bu son günlerde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında ölü sayısı 50'ye ulaşırken, 100 binlerce kişi sel mağduru oldu. Meksikalı yetkililer, sadece Meksika'nın güneyinde ve doğusunda meydana gelen toprak kaymalarında 3 kişinin öldüğü ve 400 bin kişinin selden mağdur olduğunu duyurdu. Ülkenin kuzeydoğusunda acil durum ilan edildi. Sivil kurtarma ekiplerinin bildirdiğine göre, Meksika'nın doğusundaki Veracruz eyaletinde, 200 bin selzede bulunuyor ve 10 bin kişi de tahliye edildi. Bugün Meksika Cumhurbaşkanı Felipe Calderon'un ziyaret etmesi beklenen, ülkenin güneydoğusundaki ve Guatemala'ya sınırdaş olan Tabasco eyaletinde ise 124 bin kişinin şiddetli yağmurların yol açtığı felaketten muzdarip olduğu belirtildi. Sivil kurtarma ekipleri, ülkenin güneyindeki Oaxaca eyaletinde ise 2 kişinin öldüğü ve 80 bin selzedenin bulunduğunu kaydetti. Komşu ülke Guatemala'da ise, ölü sayısının 48'e yükseldiği ve 15 kişinin de kayıp olduğu belirtiliyor. Guatemala'da toprak kaymalarının yol açtığı maddi zarar ise, yarım milyar dolar (400 milyon avro) değerinde. Kötü hava şartlarının felaketlere yol açtığı Meksika ve Guatemala'nın dışında diğer orta Amerika ülkeleri de şiddetli yağışlardan nasibini aldı.