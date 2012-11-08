Guatemala'da 7.4 büyüklüğünde deprem: ölü sayısı 48'e yükseldi

Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'da dün meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 48'e yükseldiği bildirildi.

Devlet Başkanı Otto Perez Molina, yerel saatle sabah 10.35'te meydana gelen depremin San Marcos eyaletinde 40, Quetzaltenango eyaletinde ise 8 kişinin yaşamını yitirmesine neden olduğunu açıkladı.

Geniş bir alanı etkileyen, Guatemala'nın 22 eyaletinin hepsinde hasara neden olan ve 965 kilometre kuzeydoğudaki Meksika'da bile hissedilen depremde yüzlerce kişinin yaralandığı ve en az 100 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Çok sayıda evin yanı sıra adalet sarayı, polis karakolu ve bir alışveriş merkezinin yerle bir olduğu San Marcos eyaleti, depremden en çok etkilenen eyalet oldu.

San Marcos eyaletine arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına yardımcı olmaları için 2 bin askerin gönderildiğine işaret eden Perez, yaralı 150 kişinin de hava yoluyla San Marcos'tan tahliye edildiğini ifade etti.



Altyapı Bakanlığı, eyaletin batısındaki yolların depremin ardından meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle hala kapalı olduğunu ve yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Pasifik'te 6.3 büyüklüğünde deprem

Kanada'nın Pasifik kıyısı açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kanada Doğa Kaynakları Kurumu'ndan yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Pasifik Okyanusu'nda, Port Alice bölgesinin 137 kilometre güneybatısı olduğu bildirildi.

Depremde can ve mal kaybının olmadığı, tsunami tehlikesinin de bulunmadığı belirtildi.

Kanada'da 28 Ekim'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmamıştı.